Uno x uno: los puntajes de los jugadores de Boca tras el cierre del primer semestre

El Xeneize cerró el semestre sin objetivos cumplidos y condenado a jugar la Sudamericana. Su mejor momento fue en abril y el peor en mayo.

Boca cerró un semestre repleto de altibajos, tanto desde lo futbolístico como desde los resultados. El semestre del Xeneize se resume en un arranque irregular, un partido bisagra ante Lanús, un abril soñado y un mayo olvidable. Finalmente, no cumplió ningún objetivo: perdió el Apertura en octavos y quedó afuera de la Libertadores en fase de grupos.

Por momentos, el equipo de Claudio Ubeda mostró un gran rendimiento, que coincide con su decisión de consolidar a Tomás Aranda como titular. El equipo pareció llegar a su techo en los primeros partidos coperos y en el Superclásico, donde no brilló pero consiguió un triunfo clave. De ahí en adelante, todo se desmoronó.

El joven de 19 años, Adam Bareiro y Leandro Paredes (muchas veces disminuido física y futbolísticamente) completan el podio del equipo en el semestre, con Lautaro Di Lollo -de mal sprint final-, Marco Pellegrino y Malcom Braida aprobados. El resto del plantel se completa con niveles bajos, aplazos y otros que ni siquiera participaron tanto como para ser calificados.

Los puntajes de los futbolistas de Boca en el primer semestre

Agustín Marchesín (5): Estaba teniendo una temporada regular hasta que las lesiones lo sacaron del arco. Primero, un desgarro; después, una rotura de ligamentos. Difícilmente vuelva a atajar este año.

Leandro Brey (5): Se quedó con la titularidad por la lesión de Marchesín. Dio muestras de inseguridad en sus primeros partidos y después se acomodó. De todas formas, no pudo salvar al equipo en momentos clave del semestre como sí hizo en el pasado.

Javier García (-): Tuvo que volver al arco después de dos años por un golpe que sufrió Brey ante Barcelona en Ecuador. No tuvo responsabilidad en el gol recibido y tapó un buen mano a mano sobre el final de ese partido. Con la probable búsqueda de un arquero titular, será difícil volver a verlo en acción. Su contrato termina en diciembre.

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Lautaro Di Lollo (6): Arrancó el año afianzado como titular y mostró su nivel más alto desde su debut en Primera División, aportando solidez defensiva, buena salida y dos goles. Lamentablemente para él, su semestre fue opacado por los dos penales que cometió ante Huracán y otro error contra Cruzeiro que pudo haber dejado a Boca sin Libertadores antes de la última fecha.

Ayrton Costa (5): Desde su mala noche en enero contra Estudiantes, el central zurdo nunca pudo acercarse al nivel que mostró en 2025. Si bien su titularidad nunca corrió peligro para el DT, su semestre fue irregular. Se perdió el partido más importante por acumulación de amarillas.

Marco Pellegrino (6): La rotación le permitió jugar 4 partidos en el Apertura y 1 de Copa Argentina como titular, además del último de Libertadores contra U. Católica. Demostró que puede ser el 6 de Boca y pelearle el puesto a Costa.

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Nicolás Figal (5): Al igual que Pellegrino, respondió de buena manera cuando Ubeda decidió poner suplentes en el plano local. Sin embargo, falló en el 0-1 contra Cruzeiro en Brasil cuando el DT apostó por su ingreso para formar una línea de 5 defensores.

Lautaro Blanco (5): De mayor a menor, como el semestre de Boca. Arrancó el 2026 con una gran influencia ofensiva (1 gol y 3 asistencias) y sin errores defensivos. Su nivel bajó junto al nivel general del equipo. Zafó de cometer un penal insólito sobre la hora en el Superclásico y despertó murmullos en La Bombonera ante sus insistencias por desbordar y centrar.

Malcom Braida (6): Fue parte de la defensa suplente que tantos puntos sumó en el Apertura, demostrando que puede ser una muy buena alternativa como lateral izquierdo. El bajo nivel de sus colegas de la banda derecha lo convirtieron en un recambio de emergencia en ese sector. Si bien cumplió, se notó que no es su lugar natural.

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Juan Barinaga (3): Un muy mal arranque de año en lo futbolístico, sumado a un desgarro sufrido a finales de febrero, le sacaron la titularidad. De ahí en adelante solo jugó en equipos alternativos. Tiene contrato en Boca hasta 2028, pero Boca buscaría refuerzos en su puesto. Futuro incierto.

Marcelo Weigandt (2): Arrancó el año relegado junto con otros jugadores que volvían de préstamos, pero la salida de Blondel y su buena predisposición en los entrenamientos le abrieron una nueva chance en el plantel profesional. Terminó jugando 16 partidos y fue casi siempre el punto más bajo del equipo. Finalizó el semestre sentado en el banco.

Milton Delgado (5): Empezó la temporada como suplente y en pocos partidos se ganó la titularidad, en una situación similar a la que vivió en el segundo semestre de 2025. Desde que se consolidó en el 11, su nivel fue de mayor a menor. Es uno de los que puede ser vendido en este mercado.

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Santiago Ascacibar (5): Llegó con la temporada en marcha (la fecha 1 la jugó para Estudiantes) y se metió rápidamente en el equipo titular. Lejos de su techo, al Ruso le alcanzó para afianzarse en un muy buen mediocampo con Paredes y Delgado. Una insólita roja por una patada en la cabeza dejó a Boca con 10 en Ecuador y lo sacó de los últimos dos partidos del grupo.

Leandro Paredes (6): Jugando al 50% (muchas veces disminuido desde lo físico) le alcanzó para ser clave en varios partidos. Brilló en el Superclásico con gol incluido y aportó 3 goles y 4 asistencias. Contra U. Católica jugó con una molestia y no pudo hacer la diferencia. Boca necesita más de él y él necesita más de Boca.

Tomás Belmonte (4): Ubeda le dio la titularidad de arranque y la perdió cuando llegó Ascacibar en la fecha 2. De ahí en adelante, solo jugó cuando hubo rotación. No se destaca y generalmente no desentona, pero sigue sin ser aquel volante mixto que supo ser capitán de Lanús.

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Rodrigo Battaglia (-): Estuvo afuera todo el semestre por una operación en el tendón de Aquiles. Pudo haber sido una buena alternativa en los partidos coperos. Su recuperación avanza y, si todo va bien, podría regresar a mediados del segundo semestre.

Camilo Rey Domenech (-): Solo fue titular contra Independiente y mostró un gran rendimiento. Llamativamente, terminó jugando más en Reserva, incluso en partidos donde Boca se presentó con alineaciones alternativas.

Williams Alarcón (3): Apenas seis partidos (5 del Apertura y 1 de Copa Argentina) para el chileno y todos como titular. Que haya sido el primer cambio casi siempre que le tocó jugar habla de la poca influencia que tuvo en el equipo.

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Ander Herrera (4): Intercaló titularidades y suplencias con ingresos en segundos tiempos. En varios partidos demostró calidad y facilidad para asociarse con Paredes y compañía. Una vez más, las lesiones (sufrió dos desgarros) le impidieron estar siempre a disposición. Su peor partido fue el último ante Universidad Católica.

Tomás Aranda (7): La gran revelación de Boca en el semestre. No fue convocado en la fecha 1, jugó muy bien un puñado de minutos con Estudiantes y de a poco se fue metiendo en el equipo. Se afianzó como titular en aquel partido bisagra ante Lanús y no salió más. Con algunos altibajos, fue la principal carta ofensiva del Xeneize.

Carlos Palacios (-): Se operó la rodilla en febrero y no fue citado en todo el semestre. Es uno de los que puede marcharse en este mercado para liberar cupo.

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Agustín Martegani (-): 0 minutos en cancha para el ex San Lorenzo, que no juega desde febrero de 2025. Aún así, fue al banco de suplentes cinco veces.

Kevin Zenón (3): Fue titular contra Estudiantes y Vélez, sumó minutos ante Newell’s y Gimnasia de Mendoza, no rindió y no jugó más. No firmó planilla cinco veces y en las otras estuvo en el banco.

Alan Velasco (5): Arrancó el año afuera por una lesión de rodilla y, luego de recuperarse, ingresó desde el banco como alternativa y hasta fue titular en algunos partidos. Aportó dos goles y dos asistencias. No pudo gravitar en el segundo tiempo de la derrota ante U. Católica. Si bien mejoró su 2025 y demuestra que quiere seguir creciendo, sigue sin justificar los 10 millones de dólares que pagó Boca por él.

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Lucas Janson (3): Difícil de calificar el semestre del ex Vélez, que arrancó el año como 9 titular por las lesiones de Cavani, Merentiel y Giménez y sumó 260 minutos. La recuperación física de los dos últimos, junto con el arribo de Bareiro, lo sacaron del equipo. De ahí en adelante, no jugó ni para los suplentes.

Exequiel Zeballos (4): Después de haber cerrado el 2025 siendo una de las máximas figuras del equipo, el Changuito jugó las primeras tres fechas como titular (1 gol y 1 asistencia) y se desgarró. Volvió recién en abril y solo fue de arranque cuando hubo rotación. Su contrato termina en diciembre y podría ser vendido en este mercado.

Ángel Romero (4): Arribó con el torneo empezado en el medio de la urgencia por contratar delanteros. En los primeros partidos le pesó no haber hecho pretemporada y después se lesionó. Pudo aportar poco en el equipo suplente y apenas pudo anotar un gol en la eliminación ante Huracán.

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Gonzalo Gelini (5): Asistió en su debut ante Estudiantes, fue titular ante Newell’s e ingresó en otros tres partidos. De a poco fue perdiendo lugar y, tras la irrupción de Aranda, terminó jugando el resto del semestre en Reserva.

Iker Zufiaurre (5): Tuvo rodaje a principio de año por la ola de lesiones de los delanteros y le hizo un golazo a Vélez en la derrota 2-1. De a poco, fue quedando relegado por la recuperación de los experimentados.

Miguel Merentiel (4): Su promedio goleador bajó considerablemente respecto a los años anteriores y el principal responsable fue él, fallando varias chances claras a lo largo del semestre. Aún así, demostró ser el delantero que mejor entiende a Paredes. Debe levantar.

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Adam Bareiro (6): Con goles y sacrificio, pisó fuerte de arranque en un Boca que necesitaba a un killer de área. Después de una cuestionable roja ante Cruzeiro, se perdió un partido por suspensión y después se desgarró. Cierra el semestre con 6 goles en 14 partidos.

Milton Giménez (3): Arrancó el año afuera por lesión, se operó y fue volviendo de a poco. Pese a que sumó 4 goles, hizo sentir la ausencia de Bareiro en sus tres titularidades coperas. En el último partido, Ubeda lo sacó cuando Boca necesitaba dos goles y se fue silbado.

Edinson Cavani (-): Incalificable semestre para el uruguayo, que apenas sumó 104 minutos en dos partidos que salieron 0 a 0. La espalda no le dio tregua al goleador, que tiene contrato hasta fin de año.

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Claudio Ubeda (4): Su decisión de consolidar una dupla central, darle la titularidad a un joven como Aranda y salir del “partido a partido” que atravesaba antes de golear a Lanús lo empoderaron. Su equipo tuvo un abril soñado (victoria en el Superclásico incluida) y un mayo para el olvido. Universidad Católica parece haber sido su último encuentro como DT de Boca.