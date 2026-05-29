El rival de Boca en los octavos de final de la Copa Sudamericana si elimina a O’Higgins en los playoffs

Tras realizarse el sorteo, el Xeneize ya sabe si tendrá la chance de enfrentarse a River en la próxima fase de la Copa Sudamericana.

Boca ya dejó atrás el papelón que protagonizó en la Copa Libertadores, donde no superó la fase de grupos. Así, cayó en la Copa Sudamericana, donde ahora tendrá que enfrentarse a O’Higgins en los Playoffs de los Octavos de Final. Y en caso de superar dicha instancia, hay un rival designado para seguir soñando con el título.

El Xeneize es uno de los clubes que más ediciones conquistó de la Sudamericana, y ahora intentará alcanzar el tercer título para cortarse en soledad. Cabe destacar que el compromiso contra los chilenos está programado para la semana del 21 al 23 de julio, es decir, en poco menos de dos meses.

Si los comandados, por ahora, por Claudio Úbeda derrotan a O’Higgins, en la próxima ronda deberán medirse frente a Recoleta, equipo paraguayo que compartió el grupo con Santos, Deportivo Cuenca y San Lorenzo, a quien dejó afuera en la fase de grupos tras derrotarlo en el Nuevo Gasómetro.

Boca llega a la Copa Sudamericana tras ser tercero en su grupo de la Libertadores. (Getty Images)

Los clasificados a los playoffs y octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Directo a octavos de final: Macará, Atlético Mineiro, São Paulo, Recoleta, Botafogo, Montevideo City Torque, Olimpia y River.

A playoffs desde grupos de Sudamericana: Tigre, Cienciano, O’Higgins, Santos, Caracas, Gremio, Vasco da Gama y Red Bull Bragantino.

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A playoffs desde Libertadores (3° de cada grupo): Deportivo Independiente Medellín, Nacional, Bolívar, Boca, Independiente Santa Fe, Sporting Cristal, Lanús y Universidad Central de Venezuela.

*Los playoffs se disputarán según ventaja deportiva (el mejor de la Libertadores ante el peor de Sudamericana y así sucesivamente)

🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/4aqJJXKT6s — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 29, 2026

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Los terceros de la Libertadores, de mejor a peor

UCV (Venezuela) 9 puntos (-4 DG) Lanús (Argentina) 9 puntos (-4 DG) Independiente Santa Fe (Colombia) 8 puntos (-1 DG) Nacional (Uruguay) 8 puntos (-2 DG) Boca (Argentina) 7 puntos (+1 DG) Independiente Medellín (Colombia) 7 puntos (-5 DG) Sporting Cristal (Perú) 6 puntos (-3 DG) Bolívar (Bolivia) 5 puntos (-2 DG)

Los segundos de la Copa Sudamericana, de mejor a peor

Gremio (Brasil) 11 puntos (+5 DG) Bragantino (Brasil) 10 puntos (+7 DG) Vasco de Gama (Brasil) 10 puntos (+4 DG) O’Higgins (Chile) 10 puntos (+2 DG) Tigre (Argentina) 9 puntos (+3 DG) Caracas (Venezuela) 9 puntos (0 DG) Cienciano (Perú) 8 puntos (-2 DG) Santos (Brasil) 7 puntos (+2 DG)

Así las cosas, estos serán los cruces de playoffs de la Copa Sudamericana

UCV – Santos

Lanús – Cienciano

Independiente Santa Fe – Caracas

Nacional – Tigre

Boca – O’Higgins

Independiente Medellín – Vasco da Gama

Sporting Cristal – Bragantino

Bolívar – Gremio

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