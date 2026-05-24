Franco Colapinto se animó a pensar en grande tras su sexto puesto en el GP de Canadá: “Si seguimos así…”

El argentino tuvo su mejor carrera en la Fórmula 1 hasta la fecha y se mostró conforme por lo hecho en Canadá.

Franco Colapinto completó un fin de semana de menor a mayor, en el que comenzó sin participar de la FP1 por problemas mecánicos, y terminó con su mejor carrera hasta el día de la fecha, terminando sexto en la carrera principal del Gran Premio de Canadá. Es por ello que no pudo ocultar su alegría a la hora de hablar con los medios.

El Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 está en Disney+

“Seguimos la escalera, si seguimos así…“, comenzó bromeando Colapinto en diálogo con ESPN tras ser recordado que viene de ser séptimo, y ahora sexto. Aunque luego el piloto argentino procedió a analizar lo que fue una carrera loquísima en general, pero bastante aburrida particularmente para él.

Franco Colapinto ya suma 15 puntos en el campeonato y se acerca al top ten. (Getty)

“Una carrera aburrida, al principio empujé mucho, venía a fondo, muy fuerte”, reconoció Franco. No obstante, tuvo un momento de zozobra al salir de la parada de boxes y tocar la pared: “Pisé un poco de agua y me fui, le pegué fuerte con la parte izquierda. Quedó la suspensión de atrás un poco mal y fui más tranquilo“, explicó el piloto argentino.

“Igualmente, teníamos una diferencia muy grande. La primera parte intenté hacer el gap cada vez más grande con Lawson para que me quede bien la parada, y cuando la hice salí rápido y cometí ese pequeño error”, agregó. “Una carrera larga, muchas vueltas, solitaria“, concluyó en el repaso.

Colapinto también destacó el progreso que ha hecho Alpine en estas últimas carreras: “Me llevo los puntos, doble puntos para el equipo otra vez. Es muy bueno. Estoy muy feliz. No paramos, tengo confianza. En Miami se notó que los cambios, esa diferencia de auto me ayudaron mucho, a partir de eso estoy más competitivo. Creo que va por ahí, lo de Miami nos hizo dar un pasito para adelante grande”, expresó.

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Colapinto reafirmó lo hecho en Miami con una gran carrera en Canadá. (Getty)

“Estoy muy enfocado, en clasificación estamos maximizando todo con el equipo. Eso me está haciendo muy feliz, obviamente falta mejoras en otras áreas, hay que laburar un poco en el auto, pero está siendo todo muy positivo y estoy muy contento. Fue un gran día para todo el equipo, estoy contento de dar este resultado, después de apoyarme tanto. Hay que seguir así“, concluyó.

"ESTOY FELIZ DE HABERLES DADO ESTE RESULTADO, SE LO MERECÍAN POR HABERME APOYADO TANTO"



DE: FRANCO COLAPINTO



PARA: ARGENTINA



📺 #CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cU3DdvxDqE — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

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Resultados finales del GP de Canadá de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (RB) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Ollie Bearman (Haas) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

DNF – Sergio Pérez (Cadillac)

DNF – Lando Norris (McLaren)

DNF – George Russell (Mercedes)

DNF – Fernando Alonso (Aston Martin)

DNF – Alex Albon (Williams)

DNS – Arvid Lindblad (RB)

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Luego de lo que fueron las competencias en Norteamérica en este mes de mayo, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso y volverá el 6 y 7 de junio, para dar inicio a la gira europea con el Gran Premio de Mónaco. Esa será la próxima competencia para Franco Colapinto en la máxima.