Los mejores memes de la derrota de River ante Belgrano en la final del Torneo Apertura

El histórico título de Belgrano en el Torneo Apertura no tardó en explotar también en las redes sociales. Apenas terminó la final ante River, el terreno digitial se llenó de memes, cargadas y reacciones de todo tipo alrededor de una definición que tuvo de todo: goles, remontada y el goloe agónico del Pirata.

Como suele ocurrir en este tipo de jornadas, el folklore futbolero se apoderó rápidamente de internet. Los hinchas de Boca aprovecharon la derrota del Millonario para inundar las redes con chicanas, mientras que muchos fanáticos de River apelaron al humor y la autocrítica para sobrellevar el golpe. Incluso, en pleno partido, uno de los focos de los memes estuvo puesto en el gran rendimiento de Facundo Colidio, que volvió a destacarse pese a la caída del equipo de Eduardo Coudet.

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