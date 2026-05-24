Las cuatro vías que le quedan a River para regresar a la Copa Libertadores en 2027

Con la derrota ante Belgrano, al Millonario se le escapó la primera posibilidad, pero tiene otras opciones para conseguir el boleto.

River Plate se quedó en las puertas del primer título de Eduardo Coudet como entrenador del equipo. El Millonario cayó este domingo por 3-2 ante Belgrano de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes por la final del Torneo Apertura 2026.

El elenco de Núñez tuvo en sus manos la ventaja en dos oportunidades durante el partido, pero no logró capitalizar para cortar una racha de más de dos años sin títulos. Además, se quedó en las puertas de asegurar temprano su presencia en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Es que, por los flojos resultados a lo largo del 2025 con Marcelo Gallardo en el banco, el Millonario debe conformarse este año con disputar la Copa Sudamericana. Aunque aún pelea por la clasificación a la máxima cita de CONMEBOL, este domingo dejó escapar la primera bala para lograr el regreso.

Las cuatro vías que tiene River para clasificar a la Libertadores 2027

El trofeo de la Copa Libertadores.

A pesar de la derrota en la final del Torneo Apertura 2026, el Millonario cuenta con varios caminos para volver al certamen internacional. El primero posible es volver a pelear por el título en el Torneo Clausura, el certamen del segundo semestre.

El otro camino también requiere un título: la Copa Argentina. Además, el ámbito local ofrece una tercera oportunidad: ubicarse entre los tres primeros de la Tabla Anual, acumulado en el que River está bien ubicado.

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La cuarta y última vía es nada menos que la Copa Sudamericana. En caso de consagrarse en este evento, el Millonario no solo sumaría un título internacional, sino que conseguiría también el boleto a la próxima Copa Libertadores.

El partido que le queda a River en el semestre

El próximo miércoles 27 de mayo, el Millonario enfrentará en el Estadio Monumental a Blooming por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Un empate les alcanzará a los de Núñez para asegurar la clasificación directa a octavos de final.

Datos clave

River Plate: perdió la final del Torneo Apertura 2026 por 3-2 ante Belgrano.

perdió la final del Torneo Apertura 2026 por 3-2 ante Belgrano. Copa Libertadores 2027: River buscará clasificar por Clausura, Copa Argentina, Tabla Anual o Sudamericana.

River buscará clasificar por Clausura, Copa Argentina, Tabla Anual o Sudamericana. 27 de mayo: River recibirá a Blooming para avanzar a octavos de Copa Sudamericana.