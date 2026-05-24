Marcos Acuña salió lesionado en River vs Belgrano por la final del Torneo Apertura

Preocupación en River Plate en plena final del Torneo Apertura. A los 32 minutos del segundo tiempo frente a Belgrano, Marcos Acuña pidió el cambio tras sentir una molestia física y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Eduardo Coudet.

El lateral izquierdo, que venía siendo una de las figuras del Millonario en el encuentro disputado en el Mario Alberto Kempes, no pudo continuar dentro del campo y salió visiblemente dolorido. En su lugar ingresó Germán Pezzella, mientras que Lucas Martínez Quarta se desplazó hacia el sector izquierdo de la defensa para reorganizar la última línea de River.

NO VA MÁS: el Huevo Acuña, quien llegó con lo justo, pidió el cambio en el ST y en su lugar entra Pezzella.



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