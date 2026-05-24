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Fútbol argentino

Marcos Acuña salió lesionado en River vs Belgrano por la final del Torneo Apertura

El Huevo salió lesionado a mediados del segundo tiempo y debió ser reemplazado por Pezzella.

Marcos Acuña nno terminó la final con River.
© GettyMarcos Acuña nno terminó la final con River.

Preocupación en River Plate en plena final del Torneo Apertura. A los 32 minutos del segundo tiempo frente a Belgrano, Marcos Acuña pidió el cambio tras sentir una molestia física y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Eduardo Coudet.

El lateral izquierdo, que venía siendo una de las figuras del Millonario en el encuentro disputado en el Mario Alberto Kempes, no pudo continuar dentro del campo y salió visiblemente dolorido. En su lugar ingresó Germán Pezzella, mientras que Lucas Martínez Quarta se desplazó hacia el sector izquierdo de la defensa para reorganizar la última línea de River.

Artículo en desarrollo

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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