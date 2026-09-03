El primer campeón del mundo que se retiró de la Selección de España tras ganar el Mundial 2026

El jugador reconoció ser jóven para tomar la decisión pero aseguró que fue "muy meditada". Es el primero de los 26 ganadores en anunciar su adiós.

Mes y medio después de haber tocado el cielo con las manos obteniendo el Mundial 2026, la Selección de España se sorprendió con el retiro de uno de sus jugadores. Marcos Llorente, uno de los 26 elegidos por Luis De La Fuente para la Copa del Mundo, comunicó que no volverá a representar a su país internacionalmente.

“Es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida“, expresó el lateral derecho del Atlético de Madrid, que además aseguró que su decisión no tiene nada que ver con haber alzado el trofeo aquel 19 de julio en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

Llorente, de apenas 31 años, se transforma en el primer jugador campeón del Mundial 2026 en anunciar su retiro absoluto de su selección. En principio, los otros 25 seguirían siendo elegibles de cara a la próxima fecha FIFA.

Marcos se despide de la Roja con 27 partidos jugados, entre su debut en 2020 hasta la actualidad. Sus apariciones se repartieron entre encuentros de Mundial, Eurocopa, Nations League, Eliminatorias y amistosos. En sus 1.625 minutos no pudo aportar goles, pero sí cuatro asistencias.

El defensor tuvo acción en dos Copas del Mundo. En 2022, solo participó en le eliminación en octavos de final contra Marruecos, jugando los 120 minutos de aquella serie. En 2026, jugó dos partidos completos de fase de grupos (Cabo Verde y Uruguay) y apenas 6′ en la semifinal con Francia. En el resto de los compromisos fue suplente de Pedro Porro.

El mensaje de Marcos Llorente

Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta.

Publicidad

Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada.

Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables.

Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia.

Publicidad

Gracias por todo. Un abrazo a todos.

Síntesis