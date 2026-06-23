Con la premisa de sumar jerarquía para el nuevo ciclo del Vasco, en Brandsen 805 se permiten soñar con nombres de peso para cubrir su arco.

Con la era de Rodolfo Arruabarrena dando sus primeros pasos, Boca se enfoca cada vez más en el mercado de pases. Tras cerrar la llegada de Leandro Lozano y mientras sueña con convencer a Paulo Dybala, en el Xeneize quieren avanzar sobre otro de los puestos que considera prioritarios: el del arquero. Con Agustín Marchesín en la etapa inicial de su lesión ligamentaria, la dirigencia trabaja en la búsqueda de un reemplazante y la premisa parece ser apuntar alto.

Con la búsqueda recién en una faceta preliminar, entre los nombres que aparecen en carpeta figuran varios arqueros con experiencia de selección y hasta recorrido mundialista. En ese contexto, según pudo saber Bolavip, el jugador que más seduce en Boca es el de Gerónimo Rulli. Sí, el arquero que se encuentra con la Selección Argentina disputando la Copa del Mundo es un sueño en Brandsen 805.

Sin embargo, por el momento el interés se mantiene en una etapa preliminar. Boca reconoce que la situación no sería sencilla y todavía no presentó ninguna oferta formal. Para avanzar, primero debería negociar con el Olympique de Marsella, club con el que Rulli tiene contrato hasta mediados de 2027 y donde es titular indisctuido.

Teniendo en cuenta estos aspectos, la situación se complica desde lo económico. Desde el entorno del arquero aseguran que únicamente podría salir si ejecuta su cláusula de rescisión de 9 millones de euros y, además, recuerdan un detalle no menor: el deseo de Rulli es volver a vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata, quien tendría la prioridad en caso de que el arquero desee volver al fútbol argentino.

Rulli es titular en Francia y su salida sería únicamente a través de la cláusula de rescisión (Getty Images).

Las otras opciones de Boca

De todos modos, el campeón del mundo no es el único apuntado para reforzar el arco. Boca confeccionó una lista con varios candidatos y, manteniéndose en la premisa de querer jerarquía, otro sueño que tienen sobre la mesa es el de Juan Musso. Igualmente, la realidad es que el arquero que comparte plantel con Rulli en la Selección viene de completar una destacada temporada en el Atlético de Madrid, provocando que cualquier intento de negociación sea una misión extremadamente compleja.

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Pensando en un caso más accesible, aunque tampoco sencillo, es el de Álvaro Montero. El colombiano gusta dentro club, pero su situación contractual presenta un obstáculo importante. Vélez ejecutará la opción de compra fijada en 1,8 millones de dólares para adquirir su pase desde Millonarios, por lo que Boca debería sentarse a negociar directamente con el club de Liniers para intentar incorporarlo.

Por otro lado, desde los pasillos de la Bombonera reconocen que existen otros dos nombres permanecen bajo reserva y todavía no trascendieron públicamente. Lo cierto es que la búsqueda continúa y Boca se mantendrá activo en el objetivo de reforzarse en el arco, lo que empieza a convertirse en uno de los grandes focos del mercado.

Datos clave

Boca Juniors busca incorporar a Gerónimo Rulli para reemplazar al lesionado Agustín Marchesín.

busca incorporar a para reemplazar al lesionado Agustín Marchesín. El arquero argentino tiene contrato con el Olympique de Marsella hasta mediados de 2027.

hasta mediados de 2027. Su cláusula de rescisión de salida del club francés es de 9 millones de euros.