Jugó en la Serie A, obtuvo 2 récords mundiales en atletismo y volverá al fútbol a los 83 años: “Sin Maradona, hubiese sido el 1”

Lamberto Boranga volverá a ponerse os guantes en un partido oficial con el club Trevi. Defendió las camisetas de Fiorentina, Brescia y Cesena entre 1966 y 1977.

Por Joaquín Alis

Si bien los arqueros suelen hacer durar sus carreras más que los jugadores de campo, no es usual ver a uno atajando a los 83 años. Eso sucederá con Lamberto Boranga, quien anunció que volverá a jugar un encuentro oficial a esa edad con el club Trevi, de la Primera División Regional de Umbría.

El golero, con pasado en la máxima categoría del fútbol italiano, confirmó su regreso a las canchas: “Jugaré un partido en octubre y luego veremos… No tengo intención de entrar al vestuario y mandar. No quiero parecer un payaso. Tengo buenas sensaciones, aunque no sé si podré jugar todo el partido“.

Lo hago para recalcar que una cosa es la edad biológica y otra la que aparece en el documento. Hasta los 70 fui un león y hay días en que me siento de 50“, explicó el deportista.

Boranga supo vestir las camisetas de equipos como Perugia, Reggiana, Fiorentina y Cesena, retirándose en 1983. Sus años de gloria fueron entre 1966 y 1977, cuando sumó 112 apariciones en la Serie A italiana. “Maradona fue el único que me eclipsó. Si él no hubiera estado allí, me habría convertido en el número uno del mundo“, aseguró a la hora de recordar su trayectoria.

Lamberto Boranga y una vida ligado al deporte

Además de su carrera como futbolista, Boranga es un reconocido cardiólogo y médico deportivo. Además, compite hace varios años en atletismo máster, en donde consiguió dos récords mundiales: triple salto (10,75 m) en 2012 y salto de longitud (5,47 m) en 2008.

A la hora de hablar de su estilo de vida, Lamberto reveló qué hace para mantenerse en forma a su edad: “Poca comida, pero de calidad; nada de alcohol, nada de tabaco, muy poca carne. Solo leche de soja, mucho deporte (incluyendo sexo), un desayuno abundante y equilibrado, una barrita de chocolate al mediodía y una cena ligera“.

