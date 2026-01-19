Fue el jugador más criticado de Boca en 2025 y ahora reveló un detalle que ilusiona a los hinchas

A comienzos de 2025, Boca pagó 10 millones de dólares por el 90% del pase de Alan Velasco, que por entonces se destacaba en FC Dallas de la MLS. Llegó con la presión de rendir casi de inmediato y la realidad es que no tuvo buenos partidos en el comienzo del año. Fernando Gago lo respaldó, pero los hinchas fueron duros con él.

Para el segundo semestre, primero con Miguel Ángel Russo y luego con Claudio Úbeda, Alan Velasco tuvo menos oportunidades, pero de cara a este 2026, todo indica que el mediocampista sí tendrá la oportunidad de tener la regularidad que necesita.

El pasado domingo, Boca superó a Olimpia en el Estadio Único de San Nicolás por 2 a 1 con tantos del propio Alan Velasco -con ayuda de un rebote- y de Tomás Belmonte. Una ve finalizado el duelo, el propio Velasco dialogó con la prensa y reveló un detalle que puede hacer ilusionar a los hinchas.

En diálogo con ESPN, Alan Velasco afirmó: “Ahora me tocó hacer la pretemporada junto con mis compañeros; el año pasado no me había tocado. Si bien es algo que no lo tomo como excusa, para mí es importante en lo personal arrancar a la par, poder sumar entrenamientos que te den la base para todo el año“.

En Boca no hay amistosos

“Siempre es importante empezar ganando. Si bien era un amistoso de pretemporada, nosotros lo tomamos como un partido oficial porque con esta camiseta no existen los amistosos. Ahora estamos preparados para comenzar el campeonato”, afirmó Velasco.

Además, dijo: “Siempre digo lo mismo. Cuando arranca un nuevo año, aparecen nuevas sensaciones, nuevas energías y las ganas de revertir mi situación. Hay que seguir adelante con este grupo que siempre me apoyó”.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

Boca se entrenará toda esta semana pensando en lo que será el estreno del equipo en el Torneo Apertura. Los de Claudio Úbeda recibirán el domingo 25 de enero a partir de las 18.30 horas a Deportivo Riestra por la primera jornada de la Zona A del torneo local.

