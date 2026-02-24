Se conoció el Mercedes Benz que tiene Marcelo Gallardo en Argentina: cuesta 205 mil dólares

Marcelo Gallardo causa un enorme furor entre los hinchas de River. Y no es para menos: con tan solo 50 años, es el entrenador más ganador en toda la historia de la institución situada en el barrio porteño de Núñez. Pero ahora que restan pocos días para su salida, los hinchas no dejan de concurrir al predio de entrenamiento para brindarle su cariño.

En las últimas horas, el Muñeco firmó miles y miles de autógrafos, recibió mucho afecto tras dar a conocer que el jueves 26 de febrero dirigirá por última vez ante Banfield y luego dejará su cargo. Y mientras las cámaras captaban el momento que vivía junto a los fanáticos, se visualizó el modelo del lujoso Merecedes-Benz que conduce.

El modelo del vehículo de la marca alemana es el Mercedes-AMG GLC Coupé, que tiene un valor de 205.000 dólares, acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de hasta 250 km/h. Incluso, tiene una potencia nominal de 421 CV.

Los especialistas sostienen que, a diferencia de sus encarnaciones anteriores, este vehículo se destaca por su diseño más elegante, bendeciso por supercicies suaves y líneas curvas, y por la adopción de una segunda silueta más deportiva con remate fastback que la casa de la estrella insiste en llamar coupé. Incluso, todos sus motores son grandes y poderosos, pero también hay versiones firmadas por AMG con V8 de generosa caballería.

El vehículo que conduce Marcelo Gallardo.

Prestaciones del vehículo

Exterior

ver también Diego Latorre, sin filtro sobre la salida de Marcelo Gallardo de River: “Hay un karma y todo se paga”

ver también En Brasil apuntan al primer equipo interesado en Marcelo Gallardo tras su salida de River

El distintivo exterior de la Mercedes-AMG GLC Coupé conjuga la apariencia deportiva de un coupé de cuatro puertas con la intensa presencia y la utilidad práctica de una SUV.

Publicidad

Publicidad

Interior

El exclusivo habitáculo de la Mercedes-AMG GLC Coupé combina dinamismo y deportividad con generosa espaciosidad, perfecta idoneidad para el uso diario y un innovador concepto de manejo. La Mercedes-AMG GLC Coupé satisface todas las exigencias gracias a la tecnología más avanzada y al AMG Driving Performance específico de la marca.

DATOS CLAVES