Tras la victoria de Boca, Úbeda encendió las alarmas por Merentiel y dio detalles del arribo de Hinestroza

Este domingo, Boca venció 2-1 a Olimpia por el último amistoso de pretemporada antes del debut en el Torneo Apertura del próximo fin de semana. Con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte, el Xeneize se impuso ante el conjunto paraguayo que se había puesto en ventaja en el comienzo del partido con un tanto de carambola luego de un desvío en Juan Barinaga.

Además de esta victoria que dejó una buena imagen en lo colectivo, al mismo tiempo el conjunto de la ribera se vio obligado a hacer dos cambios por lesión: Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. A pesar de que el Changuito apenas sufrió un golpe en la zona del hombro y salió por precaución, lo de La Bestia se trata de algo más grave que hay que seguir atentamente su evolución en la semana.

Lo cierto es que Claudio Úbeda realizó una conferencia de prensa de manera protocolar al término del cotejo disputado en San Nicolás y, sobre Merentiel, expresó: “Él tenía una pequeña molestia de un golpe”. Pocos segundos más tarde, el entrenador del Xeneize también agregó: “En teoría fue ahí la molestia. Esperamos la evolución de la zona. Se hará estudios mañana“.

Miguel Merentiel, goleador uruguayo de Boca Juniors.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el director técnico amplió su discurso al respecto del atacante uruguayo. “Esperemos que no sea nada grave porque es una posición en la que estábamos recuperando otros centrodelanteros y necesitamos de todos“, manifestó ante la pregunta que hizo referencia a las bajas de Edinson Cavani y Milton Giménez, los otros delanteros.

En cuanto al suspenso por la novela de Marino Hinestroza, Úbeda fue sincero. “Boca hizo su trabajo y está esperando la respuesta. Ojalá se pueda resolver“, contestó en primera instancia. Luego, el Sifón añadió: “Uno siempre quiere que sea lo más rápido posible pero es cuestión de esperar estas horas, que seguramente se va a definir y se pueda sumar lo más rápido al plantel“.

Publicidad

Publicidad

Marino Hinestroza, a detalles de convertirse en el primer refuerzo de Boca.

ver también Boca venció 2-1 a Olimpia en el último amistoso de pretemporada de cara al debut en el Torneo Apertura

Más declaraciones de Claudio Úbeda

El entrenador se refirió al regreso de Lucas Blondel, tras pasar 8 meses sin sumar minutos. “Es parte del plantel como lo ha sido siempre, hoy sumó minutos y entró de lateral. Después acomodamos un poco y él pasó a jugar de volante. Tiene esa doble función”, sostuvo. Además, deslizó: “Estoy contento que haya sumado minutos porque el semestre pasado no tuvo esa oportunidad”.

Ante la cuestión de Zeballos, que debió ser reemplazado por un fuerte dolor tras un choque con un defensor de Olimpia, Úbeda respondió: “Fue un golpe en el hombro, se le hizo una molestia pero no creo que sea algo grave. Solo un golpe que recibió y la caída que tuvo”. Para aportar mayor calma al Mundo Boca, el líder del cuerpo técnico, sumó: “Se lo veía bastante mejor dentro del vestuario“.

Publicidad

Publicidad

Lucas Blondel, defensor de Boca. (Getty Images)

Para cerrar, el director técnico dejó una frase que habla por sí sola. “Boca siempre tiene que ganar. Por más que sea amistoso o partido oficial“. Para culminar la conferencia de prensa, en cuanto a los amistosos, manifestó: “Hay que involucrarnos en lo que quisimos hacer, que la mayor parte del plantel ganen minutos. Nos sirvió para poder usar muchos más jugadores en este partido“.

DATOS CLAVE

Claudio Úbeda se refirió a la lesión de Miguel Merentiel en el comienzo del partido y manifestó: “ Se hará estudios mañana “.

se refirió a la lesión de en el comienzo del partido y manifestó: “ “. En cuanto a la novela de Marino Hinestroza , el DT expresó: “ Es cuestión de esperar estas horas, que seguramente se va a definir “.

, el DT expresó: “ “. Hizo referencia al regreso de Lucas Blondel, tras 8 meses sin tener rodaje y sostuvo: “Estoy contento que haya sumado minutos“.

Publicidad