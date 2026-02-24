Independiente viene de caer frente a Independiente Rivadavia, en Mendoza, donde los comandados por Gustavo Quinteros fueron de mayor a menor y no lograron sostener la ventaja que tenían en el marcador. Y ahora tienen una nueva presentación ante Gimnasia de Mendoza, donde Kevin Lomónaco no jugará.

Finalizado el partido en el Estadio Bautista Gargantini, en el vestuario, Quinteros le recriminó una situación puntual al defensor, quien no le respondió de la mejor manera, según notificó el periodista Matías Martínez. Y a raíz de ello, el ambiente quedó muy tenso.

Según pudo saber BOLAVIP, cuando llegaron a los camerinos, el ex DT del seleccionado boliviano le recriminó la falta de atención en los tantos de la Lepra: “Te comiste dos goles”, expresó. A lo que el futbolista de 24 años respondió con crudeza: “Vos sos el DT y también te equivocás”. Como si fuese poco, el ex Red Bull Bragantino no se somete a los constantes controles que realiza el cuerpo técnico durante los entrenamientos, y por esa razón también le hace pagar los platos rotos.

De cara a lo que será el encuentro frente a uno de los recientemente ascendidos a la Liga Profesional de Fútbol, el estratega del Rojo ya habría tomado la decisión de prescindir de Lomónaco, pese a que formó parte de la delegación que viajó nuevamente hacia la tierra del vino.

A varias horas del inicio del cotejo, en el caso de que Lomónaco finalmente no termine siendo de la partida, quien se perfila para tomar su lugar y compartir la zaga central con Sebastián Valdéz es Juan Fedorco. Sin duda alguna, una situación muy compleja de llevar para un equipo que necesita levantar de manera urgente.

Publicidad

Publicidad

La posible formación de Independiente vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura

ver también Las predicciones de Toti Pasman: Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”

ver también Nació en Inglaterra, anhela llegar a River y lo ofrecieron a Independiente

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Ignacio Pussetto o Walter Mazzantti, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

DATOS CLAVES