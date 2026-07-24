Juan Román Riquelme confirmó que va por la reelección como presidente de Boca: “Mi vida es una maravilla”

Las elecciones serán en diciembre de 2027 y el máximo dirigente del Xeneize ya planifica de cara al próximo año.

Juan Román Riquelme es el principal foco de prácticamente todo lo que ocurre en Boca, debido a su rol como máxima autoridad institucional. En ese sentido, mientras el equipo pensaba en enfrentar a O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026, él se encargó de confirmar que va por la reelección en 2027, para tener otro periodo como presidente.

Para el partido que se jugó este jueves, el Xeneize inauguró un nuevo patio de comidas en la platea baja, que es un paso más rumbo a la ampliación que prometió la dirigencia. En una clara intención de mostrar masivamente la obra que ya estrenaron los socios, el ídolo del conjunto de la ribera rompió el silencio y habló delante del micrófono.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Olé, fue consultado sobre su futuro político. “Ahora me toca estar en este lugar“, manifestó en primera instancia Juan Román Riquelme. Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y deslizó una frase contundente. “Y esto es poder decir que mi vida es una maravilla“, expresó también.

Inmediatamente después, fue aún más ambicioso. “Tener que estar acá, tener la responsabilidad de intentar ayudar al club y hacerlo con tanto amor, me da mucha felicidad“, confesó el presidente de Boca desde 2023, pero que fue vicepresidente desde fines de 2019. “Así que espero poder estar por mucho tiempo“, sentenció de cara a las elecciones 2027.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. (Getty Images)

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Por otro lado, continuó con su relato sobre su día a día como dirigente. “Me gusta ser parte de Boca. Amo, es mi vida. Esa es la verdad“, sostuvo Román ante el micrófono. Además, aseguró: “Hay cosas que me emocionan. Mi mamá, mis hijos y este club. Así que siempre repito que Boca puede vivir sin Riquelme, Riquelme sin Boca no. Entonces, sí, soy feliz de estar acá“.

A su vez, volvió a hacer hincapié en la importancia de la infraestructura. “La obra es igual de importante que ganar campeonato. Es igual“, afirmó sin titubear. Luego, añadió: “Nosotros tenemos la obligación de pasar por el club y de que queden cosas para nuestra institución, que pueda seguir creciendo, que pueda seguir avanzando y creemos que vamos por el buen camino“.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. (Getty Images)