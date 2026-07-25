Luego de varios días de hermetismo, los días de descanso de Lionel Messi en Rosario dejaron su primera postal pública tras la final del Mundial. Luego de priorizar el bajo perfil, el capitán de la Selección Argentina reapareció este sábado en un escenario muy distinto al que acostumbra: una cancha de la Primera C. Y es que asistió al partido entre Central Córdoba de Rosario y Leones FC, el club impulsado por su familia y presidido por su hermano Matías.

Desde su arribo a la ciudad el miércoles, Messi había optado por mantenerse alejado de las cámaras. Incluso, pese a la multitud que se acercó hasta las inmediaciones de su casa en Funes para intentar verlo, el capitán argentino no había tenido actividades públicas. La espera terminó este fin de semana, cuando decidió acompañar a Leones en una nueva fecha del campeonato.

La presencia del rosarino no pasó inadvertida y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada. Sin embargo, el resultado no acompañó. Leones cayó frente a Central Córdoba y dejó escapar una buena oportunidad de seguir acercándose a la cima de la Zona B, aunque continúa instalado en los puestos de pelea por el ascenso.

El equipo tiene un significado especial para la familia Messi. Fue fundado el 2 de enero de 2015 y, tras varios años compitiendo en la Liga Rosarina y desarrollando un proyecto de formación con el respaldo de la Fundación Messi, este año consiguió un paso histórico: la afiliación directa a la AFA para disputar la Primera C, sin necesidad de recorrer el camino habitual de las ligas indirectamente afiliadas.

Así, mientras disfruta de unos días junto a su familia, Messi todavía no tiene definida la fecha de regreso al Inter Miami. El entrenador, Guillermo Hoyos, ya había adelantado que el capitán dispondría del tiempo necesario para recuperarse física y mentalmente después de la exigencia que significó el Mundial.

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Por eso, lejos de los estadios repletos y de los focos internacionales, su primera imagen tras la Copa del Mundo llegó siguiendo de cerca el crecimiento de Leones, el club que nació hace más de una década bajo el impulso de su familia y que hoy atraviesa el momento más importante de su corta historia.