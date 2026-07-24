El pedido que Tigre le hizo a Boca para permitir la salida de David Romero

Los directivos del Matador negocian a diario con Juan Román Riquelme para poder concretar la operación por el delantero.

Tras lo que fue la victoria de Boca sobre O’Higgins por la Copa Sudamericana, en conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena solicitó que Juan Román Riquelme sume un centrodelantero. Y uno de los apuntados, por quien negocian, es David Romero, el futbolista de Tigre.

Según pudo saber BOLAVIP, las charlas están encaminadas y en buenos términos. Pero en las últimas horas, desde Victoria realizaron un pedido claro para que el Rulo deje de lucir los colores del Matador y se vista de azul y oro.

David Romero, delantero de Tigre. (Prensa Tigre)

Más allá del dinero que haya de por medio, a este portal le comunicaron que “Jabes Saralegui forma parte de la negociación”. Actualmente, el mediocampista formado en las inferiores del Xeneize se encuentra a préstamo en Tigre, donde posee contrato hasta fin de año.

“No va a ser mano a mano, pero está en la negociación”, agregaron al consultar por términos de la posible operación para que Romero, de 23 años, pase a La Ribera. Incluso, hay un dato que alimenta la ilusión de los hinchas: el entrenador boquense comparte representante con los dos futbolistas involucrados, y como en la Zona Norte del Gran Buenos Aires quieren retener a Saralegui, las chances de que todo llegue a buen puerto, son muchas.

Jabes Saralegui, mediocampista de Boca a préstamo en el Matador. (Foto: Prensa Tigre)

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El guiño de David Romero que ilusiona a Boca

Este martes estuvo ausente, por motivos personales, en la goleada de su equipo ante Nacional por Copa Sudamericana, por lo que en Boca lo tomaron como una forma de presionar para que se realice la negociación.

Cabe destacar que en lo que va de este año, entre todas las competencias, el correntino de 23 años anotó 11 goles en 19 presentaciones.

La postura de Tigre

La buena relación del presidente de Boca con Martín Suárez, su par de Tigre, es un aspecto a favor de la negociación para el Xeneize. Aunque las charlas ya iniciaron, no será una transferencia accesible para los de azul y oro, ya que tienen una importante competencia en este tramo del mercado.

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“Tenemos varias ofertas sobre la mesa y estamos analizando lo económico y lo deportivo. Dependiendo de donde vaya es el porcentaje a vender y la visibilidad que tenga“, expresó el pope de los de Victoria en diálogo con ESPN.

"TENEMOS VARIAS OFERTAS POR ROMERO"



Martín Suárez, presidente de Tigre, sobre el futuro de una de las figuras del Matador.



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“Nos han llamado de Brasil, México. Estamos analizando, no nos vamos a apurar, no tomamos ninguna decisión, nos vamos a sentar a charlar“, aclaró Suárez. A su vez, también dejó claro que Romero no tiene cláusula de salida y que su precio depende del mercado que consulte y del porcentaje que quieran llevarse de él.

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