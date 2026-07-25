Atento Boca: Atlético Mineiro quiere a Tomás Belmonte por un pedido de Eduardo Domínguez

En un mercado de pases con muchos movimientos en el fútbol argentino, Atlético Mineiro puso los ojos en Tomás Belmonte. El mediocampista de Boca Juniors fue pedido por Eduardo Domínguez como refuerzo de cara al Brasileirao y la Copa Sudamericana.

El volante del Xeneize es del gusto del entrenador argentino y se inicieron conversaciones con el jugador para saber si está interesado en emigrar. Según pudo saber Bolavip, todavía no hubo contactos entre clubes para conocer su valor de mercado.

Belmonte llegó a Boca hace dos temporadas, a cambio de 4 millones de dólares pagados al Toluca de México. El jugador no viene siendo convocado por un esguince leve en el tobillo, pero está dentro de la consideración de Rodolfo Arruabarrena para lo que viene.

El equipo brasileño se encuentra negociando por Nicolás Fonseca, un jugador que ocupa el mismo puesto que el hombre de Boca. Una vez que se concrete el arribo del uruguayo, el club definirá si también va a la carga por el surgido en Lanús.

El mercado de pases cierra en 6 días

Cabe recordar que la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la extensión del mercado de pases, que cerraba el pasado martes 21 de julio. Los clubes de la Liga Profesional tendrán la posibilidad de seguir fichando jugadores luego del inicio del Torneo Clausura, cuya primera fecha está programada para este fin de semana.

La nueva fecha límite para incorporar pasó a ser el viernes 31 de julio, es decir, diez días más de lo previamente establecido. Además, los clubes que vendan o presten jugadores al exterior luego de la fecha de finalización del mercado de pases, tendrán la posibilidad de salir a buscar un reemplazo en el mercado hasta el 2 de septiembre.

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Los números de Tomás Belmonte en Boca

Tomás Belmonte acumula 55 presencias con la camiseta de Boca en partidos oficiales. Desde su arribo a mediados de 2024, el volante aportó un gol y no sumó asistencias. Su contrato con el elenco de la Ribera es hasta el 31 de diciembre de 2028.