Copero – Convertite en leyenda: el juego viral en el que simular tu carrera como futbolista profesional

El Mundial 2026 fue acompañado por un juego de navegador llamado 7a0 – Sete a Zero, y días después de su final, un nuevo modelo de juego se ha apoderado de las redes sociales y se ha convertido en el juego del momento. Su nombre es Copero – Convertite en leyenda, y te pone en la piel de un futbolista profesional durante su carrera deportiva.

El juego está disponible en la sección “Juegos” de la web Copero, por lo que no es necesario descargar nada ni registrarte para poder jugar.

Cómo se juega

Su jugabilidad es bastante sencilla, lo primero que te pide es que elijas tu identidad (apellido, número de camiseta y pie dominante), nacionalidad y tu posición en el campo de juego. Una vez que selecciones todo esto, comenzará tu carrera.

Cada dos años, irás teniendo que tomar decisiones, a medida que tu futbolista progresa de acuerdo a su rendimiento en las últimas dos temporadas. Lo más normal es tener ofertas para seguir en tu club o cambiar de aires, aunque también se pueden presentar diferentes eventualidades.

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Cambiar tu plan de alimentación, verte obligado a irte de tu club o atenerte a las consecuencias de quedarte, sufrir lesiones o tener que ceder tu puesto porque apareció una joya de la cantera.

Tu pico llegará normalmente entre los 26 y 32 años, para luego ir encaminándose al ocaso y darle fin a tu etapa de 20 años en el fútbol en menos de 2 minutos de tu tiempo real. Finalmente, tendrás la pantalla de resumen, donde puedes ver tu carrera y compartirla con tus amigos.

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