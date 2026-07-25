La decisión de Tigre con David Romero que lo acerca a Boca en este mercado de pases

El Xeneize quiere sumar como refuerzo al delantero de 23 años que acumula 11 goles en 19 partidos en lo que va del año.

David Romero es uno de los futbolistas con mejor actualidad en el fútbol argentino y eso no está en duda. De hecho, tal fue su rendimiento individual que despertó el interés de varios equipos y Boca lo quiere sumar como refuerzo en este mercado de pases. En ese sentido, Tigre tomó una decisión que ilusiona al conjunto de la ribera.

En primer lugar, cabe recordar que el martes pasado no jugó ante Nacional de Uruguay por el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026, lo que activó las alarmas. En aquel entonces, según se informó públicamente, fue por motivos personales, aunque no se agregaron mayores detalles para esclarecerlo.

David Romero, delantero de Tigre.

Lo cierto es que este sábado Tigre no lo incluyó para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto. Este hecho se dio en medio de las negociaciones que indican que su salida es inminente y, aunque faltan pulir varios detalles, todos los caminos conducen a Boca. De esta manera, Romero empieza a estar cada vez más cerca de cambiar de camiseta…

Un dato importante a tener en cuenta es que el Matador está abierto a venderlo al Xeneize, siempre y cuando se cumplan algunas cuestiones mínimas. En ese sentido, desde Victoria pidieron incluir a Jabes Saralegui en el acuerdo, que actualmente está en condición de préstamo y pretenden ficharlo definitivamente, lo que bajaría el precio total de la operación.

David Romero, delantero de Tigre. (Getty Images)

Publicidad

A su vez, hay que resaltar que existe muy buena relación entre Juan Román Riquelme y Martín Suárez, por lo que hay predisposición para alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Sin embargo, el presidente de Tigre aclaró: “Nos han llamado de Brasil, México. Estamos analizando, no nos vamos a apurar, nos vamos a sentar a charlar“.

Desde su irrupción en Primera División, el primer semestre de este año del correntino de 23 años fue su mejor momento. De hecho, disputó un total de 19 partidos oficiales con la camiseta de Tigre y sus estadísticas son magníficas. En ese lapso de tiempo convirtió 11 goles y repartió 2 asistencias.

David Romero, delantero de Tigre. (Getty Images)