Tras ser el mejor arquero del Mundial 2026 para la FIFA, Vozinha jugará en Colo Colo

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la vida de Vozinha. A pesar de haber disputado el certamen con casi 40 años, en lo que simboliza el ocaso de su carrera, el arquero de Cabo Verde fue una de las caras más importantes de la copa, siendo la máxima figura del equipo revelación.

Sus atajadas ante España, Uruguay, Arabia Saudita y Argentina quedarán en la memoria, y condicionaron su futuro para siempre, debido a que se convirtió en una celebridad en las redes sociales al superar los 29 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

En el plano futbolístico, Vozinha tendrá un nuevo episodio definido tras el Mundial. Luego de los rumores de una posible llegada a Inter Miami, y de idas y vueltas con Colo Colo, finalmente el arquero llegó a un acuerdo con el Cacique y se convertirá en refuerzo del cuadro chileno.

Vozinha es nuevo arquero de Colo Colo

Colo Colo había enfriado las negociaciones por un avance con Santiago Mele, el arquero uruguayo que ahora reforzará a Independiente. Ante la negativa por él, optaron por volver a buscar a Vozinha, quien disputó el Mundial como agente libre debido a que culminó su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

A falta de confirmación oficial, el arquero elegido por la FIFA como el mejor del Mundial al integrar el 11 ideal del certamen (el Guante de Oro fue para Unai Simón) será nuevo jugador de Colo Colo. En las próximas horas viajará a Chile y firmará por 18 meses.

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El once ideal de la FIFA, con Vozinha presente

La formación ideal, según la FIFA del Mundial 2026 fue: Vozinha; Pedro Porro, Dayot Upamecano, Lisandro Martínez, Marc Cucurella; Rodri, Jude Bellingham, Michael Olise; Kylian Mbappe, Lionel Messi y Erling Haaland. De esta manera, la casa madre del fútbol optó por poner en su equipo a tres españoles, tres franceses, dos argentinos, un inglés, un noruego y un caboverdiano.

Los clubes en la carrera de Vozinha

El golero, nacido en Mindelo en 1986, inició su carrera profesional en el Batuque FC de su país, donde también defendió el arco de Mindelense. En 2012 salió por primera vez al exterior para jugar en Progresso de Angola, donde comenzó a utilizar su apodo como nombre identificatorio. Luego hizo experiencia en Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre y Trencin de Eslovaquia hasta su desembarco en Chaves en 2024.