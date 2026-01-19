Juan Román Riquelme eligió a los tres delanteros con los que mejor se entendió en su carrera: “Fueron grandiosos”

La voz de Juan Román Riquelme siempre acapara la atención de propios y extraños. En ese contexto, recientemente, el ídolo y actual presidente de Boca Juniors supo llamar la atención de propios y extraños cuando le otorgó una entrevista al podcast internacional “Enfocados”. Allí dejó varias perlas dignas de repasar.

El encuentro, conducido por los exfutbolistas peruanos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, fue grabado en el vestuario de La Bombonera y se centró en el territorio que el Diez domina a la perfección: su historia como futbolista. En ese contexto de charla íntima, lejos de la actualidad, Riquelme se quitó el traje de presidente y se permitió la nostalgia. Bajo ese contexto, fue consultado, entre tantas otras cosas, por sus grandes socios en el ataque.

Aunque la elección fue difícil, Román no dudó en armar un podio de los delanteros que lo hicieron brillar: Martín Palermo, Marcelo Delgado y Diego Forlán. Al justificar no solo destacó la calidad técnica de cada uno, sino el impacto que tuvieron en su propia carrera y en el cariño que le profesa el hincha de Boca: “Elegir uno es difícil: Palermo, Delgado, Forlán… fueron grandiosos. Me han hecho ganar y disfrutar mucho porque sin ellos seguro la gente no me tendría tanto cariño“, sentenció.

Luego, empezó a dar argumentos individualmente: “Forlán era maravilloso, Delgado, pese a que todos se acuerden de sus tres dedos, es uno de los mejores de nuestro club, y Palermo es el máximo goleador“. Sin embargo, para el Titán se guardó el elogio más efusivo. “Era una cosa extraordinaria dentro del área, no vi a otro jugador igual“, remarcó sobre su histórico socio, pese a que el vínculo entre ambos tuvo altibajos fuera de la cancha.

Vale recordar que Riquelme compartió equipo en Boca con el “Chelo” Delgado durante 3 años (entre 2000 y 2003) y con Palermo lo hizo por nueve temporadas (1997 a 2000 y luego de 2007 a 2011) durante la etapa dorada del club. Con Forlán, por su parte, forjó una sociedad letal entre 2004 y 2006 en su paso por Villarreal.

Juan Román Riquelme y Martín Palermo en Boca. (Foto: Getty)

Otros recuerdos especiales de Riquelme sobre su etapa como jugador en Boca

Más allá de elegir a sus tres mejores socios de ataque, Riquelme también compartió otros momentos imborrables de su carrera en La Ribera. En primer lugar, confesó que el partido más especial que tiene con la azul y oro es nada menos que el de su debut frente a Unión, allá en 1996. “Fue el mejor porque a los 60 minutos pateé al arco y me ovacionaron. Tuve la suerte que desde el primer día hasta el último me ovacionaron en la cancha. Fue raro e increíble, por eso es el más importante“, sentenció.

Y siguiendo la temática, no dudó en elegir la victoria 3-0 ante River por la Copa Libertadores 2000, como el Superclásico más especial que disputó. “El día del caño a Yepes fue maravilloso. Llegó la pelota y pensé: ‘Me va a dar una patada…’. Yo quería que me pegue para frenar el partido porque quedaba poquito. El tema es que me siguió y la pelota se terminó yendo afuera, je“, expresó.

Finalmente, eligió cuál de todos los títulos que obtuvo en el club es aquel al que más aprecio la tiene. Y tampoco dudó: “Fue la Copa Libertadores del 2007, con (Miguel Ángel) Russo. Ese equipo jugaba bien. Yo creo que al hincha, por más que digan que le gusta que se tiren con la cabeza, también le gusta jugar bien. Por culpa de esa Copa yo creo que la gente me quiere un poquito más.”

