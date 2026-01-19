Paolo Guerrero confesó charlas con Riquelme y reveló por qué nunca jugó en Boca: “Mandaron un doctor”

Bien se sabe que Paolo Guerrero estuvo en el radar de Boca en reiteradas ocasiones. No es ninguna sorpresa decir que es del gusto de Juan Román Riquelme y es por eso que intentó sumarlo como refuerzo en 2020 y en 2022, pero por diferentes cuestiones no se llegó a un acuerdo. Ahora, después de varios años, rompió el silencio y reveló cuál fue el motivo que impidió su arribo.

El ex Bayern Múnich y Flamengo, finalmente sí tuvo una estadía en el fútbol argentino cuando vistió la camiseta de Racing. Sin embargo, su paso apenas duró 6 meses y volvió a emigrar en busca de otro desafío. Pese a que lo intentó, no pudo sacarse la espina de su traspaso fallido al Xeneize y en esta ocasión confesó detalles que eran totalmente desconocidos hasta el momento.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TyC Sports, el mítico goleador peruano rompió el silencio. “Tuve dos oportunidades de llegar a Boca“, sentenció en primera instancia en recuerdo a los años anteriores. “Una en 2020, antes de que me lesione, estuvimos a un pelo de cerrar“, reveló el campeón del Mundial de Clubes con Corinthians en 2012 ante Chelsea.

No conforme con eso, redobló la apuesta. “La segunda se dio en 2022: hablé con Román y mandaron al doctor Batista para que me examinara la rodilla“, confesó Guerrero un hecho que no se conocía públicamente. Para aportar más pormenores de aquel entonces, sumó: “Tenía para un tiempo más, unos siete meses, no me veía cercano a jugar. No estaba dentro de las posibilidades“.

Paolo Guerrero, durante su estadía en Inter de Porto Alegre. (Getty Images)

Juan Román Riquelme sobre Paolo Guerrero

En la reciente entrevista que se transmitió en el podcast Enfocados, Riquelme hizo referencia a su interés por Guerrero. “Cuando me tocó asumir en el club como dirigente, pregunté por él. Pero estaba con un tema de lesión en ese momento. Mandamos al doctor Batista, que es experto en lesiones de rodilla, lo miró, pero bueno“, manifestó el presidente de Boca durante la conversación.

Pocos segundos más tarde, se tomó unos instantes para hablar de Paolo y agregó: “Yo creo que ha nacido para jugar acá, que lo hubiera hecho muy bien, pero no se pudo“. Y finalmente, para culminar con su hincapié en el peruano, añadió: “Después lo tuvimos que enfrentar con Racing. Yo vivo el fútbol de una manera rara: él controla la pelota dos veces y para mí ya está“.

Paolo Guerrero, durante su estadía en Racing. (Getty Images)

