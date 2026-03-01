Es tendencia:
Diego Simeone confirmó las versiones que vinculan a Julián Alvarez con el FC Barcelona

El Cholo se refirió a los rumores del mercado de pases tras el tanto de la Araña frente al Oviedo.

Por Germán Carrara

Diego Simeone confirmó que Julián Alvarez tiene ofertas para salir del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid de Diego Simeone ganó por primera vez como visitante en LaLiga en lo que va del año este sábado 28 de febrero, frente al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere, gracias al tanto que marcó Julián Alvarez sobre el ocaso del partido que se llevó a cabo bajo el marco de la jornada 26.

Luego de lo que fue un nuevo aporte de la Araña (quien ya marcó tres goles en los últimos 16 días, dejando en claro, de esta manera, que ya superó la racha sin efectividad frente al arco) para el elenco colchonero, el que lo llenó de elogios fue el Cholo, quien además hizo referencia a los comentarios que vinculan al futbolista con el Barcelona y algunos equipos de la Premier League.

”El gol es un aliciente para los delanteros, Julián es importantisimo, le quieren muchos equipos y lo tenemos nosotros. Ojalá nos pueda dar todo”, expresó Diego Simeone, luego de conseguir un triunfo que lo vuelve a ubicar en el tercer puesto de la tabla de posiciones del campeonato de primera división del fútbol español.

En esa misma línea, el entrenador del conjunto rojiblanco remarcó la relevancia que tiene el potencial del atacante de la Selección Argentina: ”Le viene muy bien al equipo, primero. En el segundo tiempo controlamos más. Tuvimos un gol anulado con Griezmann y Baena, pero sin duda el gol de Julián me pone contento por el equipo y por él”.

El Atlético de Madrid se enfoca en el FC Barcelona

Tras su partido frente al Real Oviedo, el Atlético de Madrid ya se centra en lo que será su visita al Camp Nou para el duelo de vuelta de la Semifinal de la Copa del Rey contra el FC Barcelona. La ida en el Estadio Metropolitano terminó con un marcador favorable para el Colchonero de 4 a 0, gracias a los goles de Eric García en contra, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Alvarez.

Ahora, este martes 3 de marzo desde las 21:00 horas CET, el Atleti intentará mantener o aumentar la diferencia para decretar la clasificación a la Final (contra la Real Sociedad o Athletic Club de Bilbao el 18 de abril). Al respecto, se espera un planteo altamente ofensivo por parte del Barça, dado que debe, por lo menos, conseguir cuatro goles de ventaja en los 90 para estirar la definición al alargue. De lo contrario quedará eliminado.

En síntesis

  • Julián Álvarez marcó el gol del triunfo del Atlético frente al Real Oviedo.
  • Diego Simeone confirmó el interés de varios equipos por el delantero de la Selección Argentina.
  • El Atlético defenderá una ventaja de 4-0 ante el Barcelona este 3 de marzo.
