Jugador por jugador: los puntajes de Boca en la vuelta de 8avos de la Sudamericana ante Recoleta

El Xeneize ganó por 4 a 0 en Asunción y se metió a los cuartos de final de la Sudamericana.

Con goles de Ascacibar, Villa, Merentiel y Velasco, Boca ganó por 4 a 0 en el Defensores del Chacho de Asunción y se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de dejar en camino al Recoleta. A continuación, los puntajes del Xeneize en la goleada.

Álvaro Montero (7): más allá de la envergadura de su rival y de los cuatro goles que convirtió su equipo, el arquero colombiano tuvo su primera gran noche bajo los tres palos del arco xeneize. Tuvo grandes atajadas, se lo notó más confiado y seguro. Empieza a afianzarse en Boca.

Dylan Gorosito (6): una buena actuación en la zona derecha de Boca. Mostró que tiene el físico para ser el lateral derecho del Xeneize, aunque tiene que mejorar los retrocesos en defensa. Un gran pie derecho para los pases y proyecciones.

Nicolás Figal (5): el único que desentonó en la goleada xeneize. Sigue errático en zona defensiva, con exceso de confianza y con malas resoluciones como consecuencia de estas decisiones apresuradas. Con la salida de Merentiel, quedó como capitán de Boca.

Ayrton Costa (6): no tuvo mucha acción en defensa, aunque se lo notó más firme que en sus últimas presentaciones. Fue reemplazado tres el 4 a 0 para el ingreso de Facundo Herrera, debutante.

Lautaro Blanco (6): casi nunca desentona. Cuando Boca juega bien, cumple con su función en ataque y no titubeó en defensa.

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Milton Delgado (7): otro correcto partido del motor que tiene Boca en la mitad de cancha. Su nueva faceta más cercana al arco rival lo convierte en un futbolista peligroso para sus contrincantes. Asistió a Merentiel en el 3 a 0.

Tomás Belmonte (6): tuvo un compromiso aceptable, aunque se notan las diferencias respecto a Leandro Paredes. Le faltó mayor injerencia en el ataque, aunque tuvo una buena actuación en defensa y realizando los relevos en mitad de cancha.

Santiago Ascacibar (8): quinto gol en los últimos seis partidos. En cuanto al juego, sigue mejorando partido a partido, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del ciclo de Arruabarrena hasta el momento.

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¡¡QUÉ MOMENTO DEL RUSITO!! Ascacíbar estuvo atento dentro del área y cabeceó para el 1-0 (4-1 global) de Boca vs. Recoleta en el Defensores del Chaco. ¡INTRATABLE EL "GOLEADOR"!



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Tomás Aranda (7): mostró destellos de su calidad en la elaboración de jugadas de ataque. Destacó tomando los hilos del equipo sin la presencia de Paredes y lastimó constantemente a la defensa rival con sus gambetas. La única negativa fue la falta de remates al arco. Le dio el pase a Villa en su gol, aunque no contó como asistencia al haber quedado un rebote. Salió en el entretiempo.

Miguel Merentiel (7): luego de una sequía importante, el delantero acumula dos partidos consecutivos convirtiendo. Ante Recoleta, decoró el resultado con el 3 a 0 anotando un golazo, que tuvo 100% su sello con una gran jugada individual.

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¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Milton Delgado recuperó en mitad de cancha y asistió a Merentiel, que definió con mucha calidad para el 3-0 (6-1 global) de Boca ante Recoleta.



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Sebastián Villa (7): volvió al gol en su segundo ciclo como jugador de Boca. Generó peligro constantemente por la banda izquerda y se notó más confiado y fino respecto a sus últimos minutos. Jugó los 90′.

A LA PRIMERA NO PERO LA SEGUNDA SÍ: Seba Villa capturó el rebote y marcó el 2-0 (5-1 global) de Boca vs. Recoleta. ¡LE PIDIÓ PERDÓN A LOS HINCHAS EN SU PRIMER TANTO DESDE SU VUELTA AL CLUB!



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INGRESARON

Alan Velasco (8): una de las figuras del partido, pese a que apenas jugó 45′. Se lució con lujos, pases, cambios de frente y gambetas en la segunda mitad, reemplazando a Tomás Aranda. Coronó su actuación con un un golazo.

¡AH BUENO, HACÉ LO QUE QUIERAS, ALAN! ¡VELASCO ARMÓ UN JUGADÓN Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 4-0 (7-1 global) DE BOCA SOBRE RECOLETA!



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Camilo Rey Domenech (6): buena presentación del pibe de Boca Predio, siendo alternativa para Milton Delgado en el complemento. Viene sumando buenos minutos en el ciclo del Vasco.

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Enner Valencia (5): debutó y no tuvo grandes participaciones. Pudo anotar el quinto de la jornada, pero eligió no ser egoísta y terminó en posesión de Recoleta.

Kevin Zenón (5): asistió a Velasco con un gran pase en mitad de cancha. No muchas intervenciones extras para destacar.

Facundo Herrera (-): debutó en primera sumando buenos minutos en el final del partido. Insuficientes para ser calificados.