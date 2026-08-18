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Copa Sudamericana

Alineaciones de Recoleta y Boca por la vuelta de 8avos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize va por la clasificación a los cuartos de final del certamen internacional.

Recoleta Boca
© GettyRecoleta Boca

Boca Juniors visita a Recoleta en Asunción este martes desde las 19:00 horas en el mítico Estadio Defensores del Chaco, en un choque trascendental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con la tranquilidad de haber sacado una buena ventaja en la ida tras ganar 3-1 en Buenos Aires, pero sabiendo que en los cruces coperos no te podés relajar ni un segundo.

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Para este duelo clave, el Xeneize tendrá que armar un verdadero rompecabezas por las bajas obligadas. Tal como se preveía, Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino quedaron descartados por lesión y no pudieron viajar con el plantel. Además, Lautaro Di Lollo fue descartado por una sobrecarga en el aductor.

Sin estos nombres de peso para la estructura del equipo en defensa y mediocampo, el Vasco meterá mano en el once.

Seguí el partido entre Boca y Recoleta a través de Disney+.

Del otro lado, el elenco paraguayo dirigido por Jorge González está obligado a ganar por al menos dos goles para forzar los penales. Además de la cuesta arriba en el resultado, el local llega diezmado: no podrá contar con Wilfrido Báez ni Dairon Mosquera, ambos expulsados en el picante partido de ida.

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Las alineaciones de Recoleta y Boca Juniors

Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Paul Charpentier, Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La previa de Recoleta y Boca Juniors: todo lo que tenés que saber

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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