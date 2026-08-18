Las vueltas del fútbol: Boca jugó el mejor partido de toda la era Riquelme sin la presencia de Paredes

El equipo de Arruabarrena fue una máquina en Paraguay, aplastó a Recoleta con un global de 7-1 y sueña con la Sudamericana.

Las vueltas de la vida y del fútbol: si bien Leandro Paredes es el mejor jugador de Boca, lo cierto es que el mejor partido de Boca en toda la era Riquelme fue sin el volante central.

Esta noche, el equipo del Vasco Arruabarrena aplastó a Recoleta. Lo hizo redondeando un 7-1 en el global y ahora se prepara para disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana, ilusionándose con el título.

En el Defensores del Chaco, Sebastián Villa se reconcilió con el hincha de Boca con una actuación sensacional. Este es el Villa que Boca fue a buscar: desequilibrante, rápido, con gol, con asistencias. Y pidió perdón por aquellas declaraciones queriendo ir al River de Marcelo Gallardo. El hincha de Boca, generoso, lo perdonó.

Santiago Ascacíbar en modo Jude Bellingham. Y, si vos te reís del otro lado, dame un mediocampista con más gol que Ascacíbar en todo el mundo. Cinco goles en seis partidos del Ruso.

🗣️ "EL MEJOR PARTIDO DE BOCA EN LA ERA ARRUABARRENA FUE 𝙎𝙄𝙉 𝙋𝘼𝙍𝙀𝘿𝙀𝙎".



Toti Pasman. pic.twitter.com/mIBuHSS8Z8 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 19, 2026

Y ahora le salen todas a un Miguel Merentiel que parece totalmente recuperado. Y también se está recuperando Alan Velasco, que metió un golazo y que está rindiendo.

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El mejor partido de Álvaro Montero. Muy sólido, sin cometer errores en el arco de Boca.

La única cosa no tan dulce en esta noche es la versión de Enner Valencia. Muy flojito. No se pudo meter en el ritmo de un partido que Boca ganaba 4-0 en Paraguay.