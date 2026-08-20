Sin sobresaltos, el Xeneize accedió a los cuartos de final del certamen internacional, pero recibió una advertencia de su último rival.

A pesar de bajas importantes como la de Leandro Paredes, Boca Juniors no tuvo inconvenientes para superar a Recoleta FC y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Fue 4-0 en la vuelta para un contundente 7-1 en el global. Ahora, se le viene Sao Paulo.

Aunque la abultada victoria trae confianza al elenco de Rodolfo Arruabarrena, el presidente del club paraguayo no le tiene la misma fe al Xeneize. En diálogo con Picato TV, Luis Vidal marcó los principales errores de Boca y pronosticó su futuro en la competencia internacional.

“Sinceramente, no lo veo a Boca campeonable todavía. Tiene una defensa muy floja y un arquero flojo, esa es la verdad”, sentenció el mandatario de Recoleta FC sobre las chances de los de Arruabarrena, disparando contra la última línea y Álvaro Montero.

Además, reconoció el dominio del Xeneize sobre su equipo, pero reforzó su idea sobre el futuro de Boca en el torneo: “Creo que va a existir un equipo superior futbolísticamente. No es parámetro lo que hizo con Recoleta como para decir que es campeonable, esa es mi opinión”.

Boca avanzó a cuartos de final. (Foto: Getty)

Cuándo se juegan los cuartos de final

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 están programados para septiembre. La ida entre Boca y Sao Paulo se jugará entre el martes 8 y el jueves 10 en La Bombonera, mientras que los encuentros de vuelta serán entre el martes 15 y el jueves 17, en el Estadio Morumbí.

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