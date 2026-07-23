Jugador por jugador: los puntajes de Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana

ÁLVARO MONTERO
- Primer tiempo (7): Su primera intervención importante fue a los 22′, con una muy buena atajada a Sarrafiore.
DYLAN GOROSITO
- Primer tiempo (6): En un sector del campo de juego complicado, el juvenil fue siempre opción como atacante y no sufrió en defensa. Falló en la finalización.
NICOLÁS FIGAL
- Primer tiempo (5): Arruabarrena le dio el puesto de Di Lollo y demostró virtudes y defectos. Muy bien en la salida, pero con algunas dudas en los balones aéreos defensivos.
AYRTON COSTA
- Primer tiempo (6): Correcta etapa inicial del zaguero zurdo, prolijo en la salida de balón y sin contratiempos defensivos.
LAUTARO BLANCO
- Primer tiempo (6): Pese a tener a otro velocista como Villa en su costado, Blanco pasó con criterio y tuvo buenas apariciones ofensivas por la izquierda.
MILTON DELGADO
- Primer tiempo (5): Al mediocampista se lo notó incómodo a lo largo de la etapa inicial, sin influencia con el balón en los pies. Quedó pagando dos veces intentando recuperar la pelota en campo contrario.
LEANDRO PAREDES
- Primer tiempo (6.5): Buenas conexiones con Villa, encontrándolo en más de una oportunidad con pases filtrados hacia la izquierda. Sin exigirse de más desde lo físico, el capitán hizo fluir el juego del Xeneize. Sobre el final, le dio el pase de siempre a Merentiel para el 1 a 0.
LEONEL FLORES
- Primer tiempo (6): Al igual que a Gorosito, tuvo que arreglárselas para desequilibrar en el sector malo del campo de juego. Si bien ganó varios duelos, falló en la finalización y muchas veces por hacer una de más.
TOMÁS ARANDA
- Primer tiempo (6): En un rol mucho más centralizado que el que tenía con Ubeda, al equipo se le hizo más difícil encontrarlo en ofensiva. Aún así, cuando agarró la pelota, siempre intentó generar peligro.
SEBASTIÁN VILLA
- Primer tiempo (6.5): El más desequilibrante de la etapa inicial. Se asoció muy bien con Paredes y encaró siempre a Faundez. Sólo le faltó el gol.
MIGUEL MERENTIEL
- Primer tiempo (6): A lo largo del partido estuvo fuera de sintonía, lejos del gol y de su mejor versión. Aún así, sobre el final, Paredes lo dejó mano a mano con el arquero y puso el 1 a 0 a los 44′.