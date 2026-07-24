Mientras se negocia la salida del Changuito Zeballos y el Vasco Arruabarrena pide por un 9, llegó la palabra del presidente de Boca.

Juan Román Riquelme logró tres incorporaciones para que Rodolfo Arruabarrena jerarquice el plantel que lidera en Boca: llegaron el arquero Álvaro Montero, el lateral derecho Leandro Lozano y el extremo, un viejo conocido de la casa, Sebastián Villa. Pero aún hay movimientos que pueden darse.

Después de lo que fue el triunfo del Xeneize sobre O’Higgins, en conferencia de prensa, el entrenador le pidió a Riquelme que llegue un centrodelantero. Y es que Adam Bareiro se encuentra lesionado, algo que también ocurre con Milton Giménez, y Miguel Merentiel no está en buena forma, pese a que anotó el gol de la victoria en Copa Sudamericana.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. (Getty Images)

Cabe destacar que, más allá de la presencia de los juveniles, los de La Ribera llegaron a un acuerdo con Edinson Cavani para irrumpir su contrato. Por lo tanto, cada vez hay menos arietes dentro del plantel profesional. Y es una complejidad para el cuerpo técnico, como así también para el propio Riquelme. A raíz de ello, se refirió al próximo movimiento que harán.

A lo largo de las últimas horas, el pope boquense brindó una entrevista en Olé, donde le consultaron si el mercado de pases sigue abierto para el club situado en Brandsen 805: “Hasta el último día. Creemos que tenemos un buen plantel, pero si aparece alguna oportunidad que algún jugador pueda venir a ayudar y darle algo más a lo que tenemos, siempre vamos a estar ahí, pendientes”, respondió.

Mientras se resuelve el futuro de Exequiel Zeballos, por quien hay una oferta desde Napoli, el máximo ídolo de la historia del club dejó bien en claro que solamente irán detrás de un refuerzo si es que se concreta una salida. De lo contrario, se quedarán con lo que ya poseen.

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Juan Román Riquelme, presidente de Boca. (Getty Images)

Riquelme se refirió a las elecciones

Más allá de sembrar una postura respecto al mercado de pases, Juan Román Riquelme comenzó a palpitar lo que serán las elecciones presidenciales de Boca, que se llevarán a cabo en diciembre de 2027.

“Ahora me toca estar en este lugar. Y esto es poder decir que mi vida es una maravilla. Porque tener que estar acá, tener la responsabilidad de intentar ayudar al club y hacerlo con tanto amor, me da mucha felicidad. Así que espero poder estar por mucho tiempo“, exclamó sobre una posible reelección.

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