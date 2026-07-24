Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina, según Leandro Paredes: “Había tomado la decisión”

El mediocampista de Boca aseguró que el 10 tenía pensado despedirse ante España. "Ojalá que no", expresó.

Lionel Messi pudo haber jugado su último partido en la Selección Argentina el pasado domingo, ante España. Leandro Paredes, uno de los más cercanos a él dentro del plantel, confesó que el capitán “había tomado la decisión” antes de la final, aunque desea que se arrepienta.

“Duele, porque no queríamos que llegue el último partido. Él había tomado una decisión, que era que fuera su último partido en la Selección Argentina. Ojalá que no, que pueda seguir jugando“, confesó el mediocampista de Boca Juniors en la zona mixta de La Bombonera.

Cerrando el tema, el volante, que asistió a Miguel Merentiel en la victoria 1 a 0 del Xeneize sobre O’Higgins por la Copa Sudamericana, soltó: “Va a ser una decisión de él. Lo que a él lo haga feliz, seguramente a nosotros también“.

"NO QUERÍAMOS QUE LLEGUE EL ÚLTIMO PARTIDO DE LEO"



Leandro Paredes, sobre la despedida de Messi de la Selección Argentina.



"Ojalá que no, ojalá que pueda seguir con nosotros", agregó. @gasgerke #DSPORTSNoticiasNITE

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Paredes analiza retirarse de la Selección Argentina

Por su parte, el capitán del club de la Ribera puso en duda su continuidad en la Selección Argentina. Con 32 años, analiza colgar los botines en el plano internacional, misma situación que vive Messi y otros de sus compañeros mundialistas.

“Creo que va a ser, para muchos, pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular y logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera. Hay que pensar, poner muchas cosas sobre la balanza. Hay que tomar decisiones con calma”, inició el volante.

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Sobre la pregunta sobre su continuidad en Argentina, respondió: “No lo sé. La verdad… No lo sé. Es un proceso. Hay que digerirlo, pensarlo. No hay que tomar decisiones apresuradas. Pero definitivamente, es algo que hay que hablar”.

Paredes descartó las teorías conspirativas sobre la final

“Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Hicimos un gran Mundial. España fue superior a nosotros en la final. A nosotros nos queda solo disfrutar de lo que hicimos, de lo que logramos en estos 8 años. Fue un proceso espectacular. Es un placer ser parte de esto. Seguramente caeremos cuando pase el tiempo porque es algo increíble”, señaló el volante.

Síntesis

Lionel Messi jugó su último partido con Argentina según confesó Leandro Paredes.

jugó su último partido con Argentina según confesó Leandro Paredes. Leandro Paredes analiza colgar los botines en la Selección Argentina a los 32 años.

analiza colgar los botines en la Selección Argentina a los 32 años. Paredes asistió en la victoria 1 a 0 de Boca sobre O’Higgins por Sudamericana.