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Fútbol argentino

Se confirmaron los árbitros para la fecha 2 del Torneo Clausura 2026: todos los detalles

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer los equipos arbitrales, con excepción de los tres partidos postergados.

Leandro Rey Hilfer, árbitro del fútbol argentino.
© GettyLeandro Rey Hilfer, árbitro del fútbol argentino.

El Torneo Clausura 2026 ya está en marcha y todavía se está jugando la jornada inicial para darle forma al nuevo campeonato que cerrará la temporada en el mes de diciembre. Sin embargo, la Liga Profesional de Fútbol reveló con antelación todos los detalles y es por eso que dio a conocer los árbitros de los partidos de la fecha 2 del certamen.

El grueso de los encuentros se jugarán entresemana entre martes, miércoles y jueves, con excepción de 3 enfrentamientos. Por cuestiones de calendario, el siguiente miércoles se medirán Boca – Estudiantes y también Tigre – Belgrano. Además, Unión – Lanús chocarán el jueves de la próxima semana, para completar la segunda jornada del fútbol argentino.

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Los arbitrajes de la Fecha 2 del Torneo Clausura

Martes 28 de julio

San Lorenzo – Gimnasia (Mza.):

Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Pardo

Fernando Echenique, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

Fernando Echenique, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)


Banfield – Sarmiento

Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Cavallero

Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto):

Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Lucas Germanotta

Rosario Central – Racing:

Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
VAR: Yamil Possi
AVAR: Carla López

Hernán Mastrángelo, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

Hernán Mastrángelo, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

Miércoles 29 de julio

Barracas Central – Aldosivi:

Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Wenceslao Meneses

Defensa y Justicia – Deportivo Riestra:

Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Ernesto Callegari

Gimnasia – River:

Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Germán Delfino
AVAR: Salomé Di Iorio

Instituto – Platense:

Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti

Jueves 30 de julio

Independiente Rivadavia – Huracán:

Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Daniel Zamora
AVAR: Gastón Suárez

Pablo Dóvalo, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

Pablo Dóvalo, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)



Talleres – Vélez:

Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Franco Acita

Independiente – Newell’s:

Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Cesar Ceballo
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Julio Fernández

Central Córdoba – Atlético Tucumán:

Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Brian Ferreyra
AVAR: Iván Núñez

Los partidos postergados

Miércoles 5 de agosto

Boca – Estudiantes:

A designar

Tigre – Belgrano:

A designar

Jueves 6 de agosto

Unión – Lanús:

A designar

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