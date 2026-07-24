Se confirmaron los árbitros para la fecha 2 del Torneo Clausura 2026: todos los detalles

El Torneo Clausura 2026 ya está en marcha y todavía se está jugando la jornada inicial para darle forma al nuevo campeonato que cerrará la temporada en el mes de diciembre. Sin embargo, la Liga Profesional de Fútbol reveló con antelación todos los detalles y es por eso que dio a conocer los árbitros de los partidos de la fecha 2 del certamen.

El grueso de los encuentros se jugarán entresemana entre martes, miércoles y jueves, con excepción de 3 enfrentamientos. Por cuestiones de calendario, el siguiente miércoles se medirán Boca – Estudiantes y también Tigre – Belgrano. Además, Unión – Lanús chocarán el jueves de la próxima semana, para completar la segunda jornada del fútbol argentino.

Los arbitrajes de la Fecha 2 del Torneo Clausura

Martes 28 de julio

San Lorenzo – Gimnasia (Mza.):

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Lucas Pardo

Fernando Echenique, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)



Banfield – Sarmiento

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Cavallero



Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto):

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Lucas Germanotta



Rosario Central – Racing:

Publicidad

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

VAR: Yamil Possi

AVAR: Carla López

Hernán Mastrángelo, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

Miércoles 29 de julio

Barracas Central – Aldosivi:

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Wenceslao Meneses



Defensa y Justicia – Deportivo Riestra:

Publicidad

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Ernesto Callegari



Gimnasia – River:

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Germán Delfino

AVAR: Salomé Di Iorio



Instituto – Platense:

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Publicidad

Jueves 30 de julio

Independiente Rivadavia – Huracán:

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Daniel Zamora

AVAR: Gastón Suárez

Pablo Dóvalo, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)





Talleres – Vélez:

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Franco Acita



Independiente – Newell’s:

Publicidad

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Cesar Ceballo

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Julio Fernández



Central Córdoba – Atlético Tucumán:

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Brian Ferreyra

AVAR: Iván Núñez

Los partidos postergados

Miércoles 5 de agosto

Boca – Estudiantes:

A designar



Tigre – Belgrano:

A designar

Jueves 6 de agosto

Unión – Lanús:

A designar

