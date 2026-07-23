Así reaccionó la Bombonera al regreso de Sebastián Villa a Boca

A tres años de su polémica salida, el colombiano volvió a pisar la Bombonera con la azul y oro y se reencontró con el público.

Por el partido de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors recibe este jueves a O’Higgins en el Estadio Alberto J. Armando. Leandro Paredes vuelve a ponerse la azul y oro a 4 días de disputar la final del Mundial, pero hay otra presencia que se lleva todas las miradas.

Es que Sebastián Villa es flamante refuerzo del club de la Ribera y debuta ante los chilenos en su segundo ciclo en la institución. El colombiano se había ido libre en 2023, en conflicto con el club y con condenas judiciales por agresión a mujeres, además de haberse postulado para River recientemente. Riquelme hizo borrón y cuenta nueva y desembolsó 6.5 millones de dólares netos para volver a contar con él.

En ese contexto, al momento del anuncio de las formaciones, la Bombonera reaccionó a la presencia de Villa. Desde varios rincones del estadio bajaron silbidos contra el futbolista colombiano, aunque gran parte decidió mantenerse indiferente y, algunos pocos, devolvieron aplausos.

Atronadora ovación para Paredes cuando fue nombrado por la voz del estadio. Algunos silbidos para Villa. pic.twitter.com/UwOA8tgDc7 — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) July 24, 2026

El primer paso de Sebastián Villa por Boca

Sebastián Villa ya tuvo un primer pasaje por Brandsen 805 entre 2018 y 2023. El Xeneize desembolsó en aquel entonces 3,5 millones por el 70% de su pase. Sin embargo, se fue en conflicto con el club, en medio de denuncias y condenas por violencia de género y agresión sexual, libre hacia el fútbol de Bulgaria.

El delantero colombiano jugó 172 partidos con la camiseta azul y oro, en los que anotó 29 goles y repartió 33 asistencias. Además, ganó siete títulos a nivel local.

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