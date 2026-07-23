Sebastián Villa les habló a los hinchas de Boca tras su vuelta: “Creo que la gente lo vio”

El delantero colombiano abrió su segundo ciclo con la camiseta azul y oro entre silbidos y algunos aplausos finales.

En un partido marcado por la vuelta de Sebastián Villa al club, Boca Juniors derrotó por 1-0 a O’Higgins este domingo en La Bombonera por la ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026. La presencia del colombiano no pasó para nada desapercibida en Brandsen 805.

Después del polémico final de su primer ciclo, el extremo volvió a ponerse la camiseta de Boca y ya debutó este jueves bajo las órdenes del Vasco Arruabarrena. En el anuncio de las formaciones, buena parte del público le marcó la cancha con silbidos.

Luego, dentro de los 90 minutos, Villa tuvo un buen rendimiento que hizo que algunos hinchas lo aplaudieran en su salida de la cancha para dejarle su lugar a Kevin Zenón. En ese contexto, rompió el silencio post partido ante el micrófono de ESPN.

“Hice un gran trabajo, un gran esfuerzo. Creo que la gente lo vio. Pedirle disculpas a toda la hinchada si de pronto se sintió ofendida en algún momento. Siempre quise estar aquí en mi casa. Lo voy a demostrar dentro de la cancha”, inició Villa.

Y analizó para qué está su equipo en este tramo inicial del segundo semestre: “Hicimos un gran partido. Son los primeros 90 minutos. Vamos paso a paso y esperamos poder seguir creciendo”.

Atronadora ovación para Paredes cuando fue nombrado por la voz del estadio. Algunos silbidos para Villa. pic.twitter.com/UwOA8tgDc7 — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) July 24, 2026

Publicidad

Cuándo vuelve a jugar Boca

Lo siguiente en el calendario del Xeneize es el debut por el Torneo Clausura 2026. El próximo domingo, a las 19.30, Boca visitará a Deportivo Riestra. Posteriormente, el jueves 30 de julio, se disputará la vuelta de la serie ante O’Higgins en territorio chileno.

El primer paso de Sebastián Villa por Boca

Sebastián Villa ya tuvo un primer pasaje por Brandsen 805 entre 2018 y 2023. El Xeneize desembolsó en aquel entonces 3,5 millones por el 70% de su pase. Sin embargo, se fue en conflicto con el club, en medio de denuncias y condenas por violencia de género y agresión sexual, libre hacia el fútbol de Bulgaria.

El delantero colombiano jugó 172 partidos con la camiseta azul y oro, en los que anotó 29 goles y repartió 33 asistencias. Además, ganó siete títulos a nivel local.

Publicidad

Datos clave