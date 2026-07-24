River hoy: se suma Ángel Correa, la formación vs. Barracas y el PF de Juanfer

Todas las novedades del Millonario de este viernes 24 de julio, el día previo a iniciar su camino en el Torneo Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 24 de julio de 2026, el día previo a jugar contra Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura. La formación que tiene en mente Coudet para enfrentar al Guapo, se confirmó la llegada de Ángel Correa, el PF de Juanfer dialogó en exclusiva con Bolavip y el respaldo de Nacho Fernández a los borrados que se entrenan en Cantilo.

La formación de River vs. Barracas Central

El próximo sábado a partir de las 19.15, River se verá las caras con Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura. Si bien resta la confrmación de Eduardo Coudet, el once inicial del Millonario sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.

Nicolás Otamendi tendrá su estreno en River. (Foto: Prensa River).

River hizo oficial la llegada de Ángel Correa

Luego de varias semanas de intensa negociación, River llegó a un acuerdo con Tigres y Ángel Correa se convertirá en jugador del Millonario. Si bien los mexicanos cambiaron las condiciones en reiteradas oportunidades, desde Núñez nunca bajaron los brazos y el traspaso se realizó.

Según puso saber Bolavip, River desembolsará 15 millones de dólares por el pase, además podría pagar otros dos millones en objetivos. De esta manera, el futbolista con pasado en Atlético de Madrid regresará al fútbol argentino luego de once años.

“River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución”, informó River en sus redes sociales oficiales.

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El PF de Juanfer dialogó con Bolavip

César Murillo, preparador físico personal que trabaja con Juanfer Quintero en Miami, dialogó con Bolavip sobre la preparación del colombiano: “Hicimos un trabajo de acondicionamiento físico general tanto en el gimnasio como en el campo”. Por otro lado, evitó hablar de su situación en River, pero al ser consultado dónde le gustaría verlo jugar en el próximo semestre afirmó: “Donde él pueda jugar y ser importante para el equipo”.

César Murillo y Juanfer Quintero. (Foto: César Murillo – Getty).

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Nacho Fernández respaldó a los borrados de River

En diálogo con TyC Sports, Nacho Fernández dijo: “No sé si la decisión está bien o mal tomada, eso lo dirá el tiempo y los resultados. A mi, particularmente, no me gustaría estar en la situación que están los chicos, creo que a ningún futbolista le tendría que pasar, aunque tenemos que convivir con eso y tratar de llevarlo de la mejor manera posible“.

“Si el entrenador es el que te aparta, por ahí te enojas un poco más porque él comprende que no estas a la altura de lo que quiere, pero cuando te aparta un dirigente ya no es una decisión futbolística. O sea, puede ser que lo aparten porque lo deportivo en el tiempo anterior no fue bueno, pero en este caso el Chacho no dijo ‘el semestre pasado fue malo, entonces hay que sacar a estos jugadores’“, agregó Nacho.

Nacho Fernández ante River. (Foto: Getty).

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