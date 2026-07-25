Wilmar Roldán será el árbitro en la visita de Boca a O’Higgins por Copa Sudamericana

El colombiano había dirigido el Xeneize en el partido que derivó en su eliminación de la Copa Libertadores, ante Universidad Católica en La Bombonera.

Este sábado, un día antes de hacer su estreno en el Torneo Clausura visitando al Deportivo Riestra, Boca conoció al árbitro que impartirá justicia en la revancha de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana ante O’Higgins, partido que se disputará el jueves 30 de julio desde las 21.30 en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Conmebol designó al experimentado colegiado colombiano Wilmar Roldán, quien estará asistido por sus compatriotas Jhon León y Jhon Gallego como jueces de línea. Jhon Ospina oficiará como cuarto árbitro, mientras que David Rodríguez será el primer responsable del VAR, con Keiner Jiménez como AVAR.

[#Sudamericana]

O'Higgins vs Boca Juniors

A: Wilmar Roldan 🇨🇴

A1: Jhon Leon 🇨🇴

A2: Jhon Gallego 🇨🇴

4to: Jhon Ospina 🇨🇴

VAR: David Rodriguez 🇨🇴

AVAR: Keiner Jimenez 🇨🇴 — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) July 25, 2026

El último antecedente del Xeneize con el árbitro colombiano no es nada feliz, pues impartió justicia en el encuentro disputado en La Bombonera que decretó su eliminación de la Copa Libertadores, tras caer 1-0 ante Universidad Católica el pasado 29 de mayo.

Aquel encuentro dejó como polémica una infracción no sancionada por el colegiado de 46 años, por un agarrón dentro del área sobre Exequiel Zeballos, que pudo derivar en un penal para Boca. Dicha acción ni siquiera fue requerida para su revisión en el VAR.

A lo largo de su carrera como árbitro internacional, Roldán dirigió a Boca en otros 18 partidos, de los cuales 8 terminaron con victoria, 6 culminaron con derrota y hubo 4 empates. Un saldo levemente favorable para los ahora dirigidos por Rodolfo Arruabarrena.

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Entre esos encuentros, hay otros dos que dejaron un recuerdo muy doloroso para los hinchas del Xeneize: las finales de Copa Libertadores perdidas en 2012 y 2023, ante Corinthians y Fluminense respectivamente.

Lanús y Tigre también tienen árbitros designados

Para la revancha entre Tigre y Nacional de Montevideo, que se disputará el martes 28 de julio desde las 19.00 en Victoria, fue designado el brasileño Flavio Souza como árbitro principal, mientras que Wagner Reway será responsable del VAR.

Para la visita de Lanús a Cienciano, el próximo miércoles 29 de julio desde las 21.30 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, fue designado como árbitro principal el colombiano Carlos Betancur y como responsable del VAR Mauricio Pérez.

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