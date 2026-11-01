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Boca Juniors

La alineación de Boca para enfrentar a River en el Superclásico por el Torneo Clausura

El Xeneize pone todo lo mejor que tiene a disposición para recibir al Millonario.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca.
© Prensa BocaRodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca.

En La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, Boca recibe a River en la segunda edición del Superclásico en la temporada, con el objetivo de lograr una victoria que le permita recuperar el primer puesto en la tabla anual y acariciar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

De cara a este encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, pone todo lo mejor que tiene a disposición, y parará un equipo sumamente ofensivo con el fin de ser el protagonista desde el primer minuto e ir por una nueva victoria ante su clásico rival.

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En este sentido, se esperan dos cambios con respecto al XI que venció 1 a 0 a Independiente sobre la hora con gol de Facundo Herrera. El primero de ellos se dará en la defensa, con el ingreso de Lautaro Blanco en el lateral izquierdo, en lugar de Malcom Braida.

Pasando a la mitad de la cancha, saldrá el trinomio que juega de memoria. El capitán del equipo, Leandro Paredes, será el volante central, mientras que sus laderos serán Milton Delgado y Santiago Ascacibar. La delantera, estará compuesta por otros tres nombres.

Finalmente, en la ofensiva está el otro cambio, Quien sale del equipo es Alan Velasco, y quien se mete es Sebastián Villa, para formar el tridente junto al uruguayo Miguel Merentiel y el juvenil Leonel Flores, quien jugará el primer Superclásico de su carrera en Primera División.

La posible formación de Boca para enfrentar a River

Así las cosas, el Xeneize saldrá a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

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Datos clave

  • Boca y River disputan el Superclásico en La Bombonera por la fecha 15.
  • Rodolfo Arruabarrena definió el equipo con los ingresos de Lautaro Blanco y Sebastián Villa.
  • Leonel Flores debutará como titular en el ataque junto a Miguel Merentiel.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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