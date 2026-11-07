La emoción de Lautaro Blanco tras ganar su primer título con Boca y en su carrera: “Solo espero que mi viejo esté contento”

¡Boca es campeón de liga! El Xeneize venció por 1 a 0 a Defensa y Justicia de manera agónica y se quedó con el título que da la tabla anual del fútbol argentino. Fueron 1347 largos días hasta que el club de la Ribera pueda levantar un trofeo una vez más.

Fue tanto el tiempo que pasó, que varios futbolistas que llevan temporadas enteras en el club no sabían lo que era coronarse campeones con el manto azul y oro. Uno de ellos era Lautaro Blanco.

Presente en el Xeneize desde 2024, el rosarino hoy consiguió su primer título con la camiseta de Boca y el primero de su carrera a sus 27 años. Apenas tomó la palabra tras la finalización del partido en La Bombonera, Blanco se quebró al recordar a su padre, quien lo acompaña espiritualmente, ya que lo perdió antes de debutar en primera división.

🗣️"ESPERO QUE MI VIEJO ESTÉ CONTENTO, NADA MÁS" Lautaro Blanco se quebró al momento de expresar su felicidad por conseguir su primer Titulo con la camiseta de Boca.



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Completamente emocionado, el tercer capitán de Boca señaló: “Pudimos cortar con la racha sin campeonatos en este club. Este es el principio, tenemos mucho por delante y hoy estoy muy feliz”, comenzó. Ya sin poder contener las lágrimas, cerró: “Espero que mi viejo esté contento, nada más”.

Habló Paredes tras el título

Tras el pitazo final y en medio de la alegría sobre el césped, Leandro Paredes tomó la palabra ante los micrófonos de TNT Sports y se quebró al exteriorizar lo que significa este título para él.

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“Todos saben lo que significa este club para mí y no voy a poder seguir hablando. Gracias”, llegó a decir el campeón del mundo con la Selección Argentina mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.

En la transmisión de ESPN, el volante logró expresarse: “No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. Es un sueño para mí. Hoy mi psicóloga me mandó una frase ‘a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo nuestro propio sueño’. Me toca disfrutar a este grupo de jugadores, al que se fue a mitad de año, que han hecho un gran trabajo durante toda esa mitad de año. Al cuerpo técnico de Úbeda, al del Vasco, a todos los que trabajan con nosotros porque han hecho un trabajo muy grande para que logremos esto”.

“Toca disfrutar hoy y mañana. A partir del lunes pensaremos en lo que viene porque tenemos cosas importantes por delante y queremos ir por todo”, señaló el capitán de Boca en referencia a la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y los Playoffs del Torneo Clausura.