La IA le recomendó a Boca un hombre de la casa como próximo DT: “Conoce la exigencia de La Bombonera”

Tras la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors tomó la decisión de cortar el vínculo con Claudio Úbeda. El entrenador tenía contrato hasta el 30 de junio y ya se confirmó que no continuará en ese rol. Ahora, Juan Román Riquelme le busca un sucesor.

La danza de nombres ya está en marcha. Aunque algunos de los candidatos tienen club o afrontarán el Mundial 2026, hay otro puñado de entrenadores por los cuales se podría negociar con mayor celeridad. En ese contexto, BOLAVIP le propuso a la Inteligencia Artificial de Gemini que elija al mejor DT disponible para que tome las riendas del Xeneize.

Las condiciones fueron claras: que sea un entrenador que esté relacionado al Mundo Boca, que esté libre o que pueda destrabar la salida de su actual club con facilidad y, por último, que su salario esté dentro del presupuesto del club de la Ribera.

Ante ese panorama, Gemini optó por Martín Palermo, uno de los máximos ídolos de la institución y expuso las tres razones que harían viable su arribo. ‘Disponibilidad inmediata’ por estar libre, ‘viabilidad salarial’ y ‘manejo del entorno porque “conoce la exigencia de la Bombonera y le daría mucho margen de trabajo a la dirigencia”.

Martín Palermo, reconocido por Boca en 2023. (Foto: Getty)

Los otros 3 candidatos de la IA para Boca

En caso de que Palermo y Riquelme no llegaran a un acuerdo para que el Titán se ponga al frente del equipo, Gemini aportó otras tres opciones viables para que comanden al plantel desde la próxima pretemporada.

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Rodolfo “Vasco” Arruabarrena: Se encuentra libre tras una extensa etapa en el fútbol asiático. Ya sabe lo que es ser campeón como DT de Boca (ganó la Liga y la Copa Argentina en 2015) y mantiene una excelente relación histórica con Juan Román Riquelme. Sería una transición rápida y con alguien “de la casa”.

Diego Alonso: El uruguayo está inactivo desde octubre de 2024 tras pasar por el Sevilla y el Panathinaikos. Aporta una jerarquía internacional distinta: dirigió a Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 y es bicampeón de la Concachampions. Al estar libre, la negociación es directa, aunque exigiría un contrato superior al promedio local.

El uruguayo está inactivo desde octubre de 2024 tras pasar por el Sevilla y el Panathinaikos. Aporta una jerarquía internacional distinta: dirigió a Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 y es bicampeón de la Concachampions. Al estar libre, la negociación es directa, aunque exigiría un contrato superior al promedio local. Julio Vaccari: Una alternativa enfocada 100% en el funcionamiento táctico. Con 45 años y actualmente libre, demostró su capacidad haciendo grandes campañas en Defensa y Justicia e Independiente. Si el club busca un perfil estrictamente ofensivo y de protagonismo que encaje con los jugadores actuales, es una apuesta moderna y económicamente muy accesible.

Datos clave

Martín Palermo es el principal candidato de la IA para dirigir a Boca Juniors.

es el principal candidato de la IA para dirigir a Boca Juniors. Claudio Úbeda dejó su cargo de DT tras la eliminación en Copa Libertadores.

dejó su cargo de DT tras la eliminación en Copa Libertadores. Arruabarrena, Alonso y Vaccari son las otras alternativas libres propuestas por la IA.