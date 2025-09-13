Tras la derrota ante Banfield y el crítico semestre, Julio Vaccari renunció como DT de Independiente

Este sábado por la tarde, Independiente perdió 1-0 ante Banfield bajo un clima muy caliente en el que los hinchas insultaron a la Conmebol, la AFA, sus propios dirigentes y hasta a los jugadores. De esta manera, el Rojo profundizó mucho más su inmensa crisis futbolística y derivó en esta inesperada y contundente decisión del entrenador ni bien finalizó el compromiso en Avellaneda.

Es que para sorpresa de todos, Julio Vaccari renunció como DT de Independiente. Si bien hace pocas semanas anunció que tenía planificado continuar en el cargo hasta el final de su contrato, la realidad marca que este fin de semana le puso punto final a su estadía en el Rojo que, a partir de este momento está sin técnico y debe salir a contratar uno lo antes posible.

El presente de la institución fue el detonante. La crisis futbolística es una realidad, el equipo no gana hace 9 partidos y apenas convirtió un gol en los últimos 730 minutos de juego. Aquel ’11’ que salía de memoria y lucía por su buen juego colectivo quedó en el pasado y estuvo muy lejos de verse en estos últimos compromisos por el ámbito local y en la polémica serie internacional.

Julio Vaccari, ex entrenador de Independiente.

Si bien durante el ciclo Vaccari el Rojo mostró grandes momentos de fútbol y hasta fue uno de los principales protagonistas del primer semestre de la temporada, la segunda mitad del año fue todo lo contrario. Solo cosechó empates y derrotas, además de la reciente dura sanción que Conmebol emitió en los últimos días y generó un fuerte malestar de todas las partes.

Marcó un punto de quiebre la eliminación de la Copa Sudamericana a raíz de los escalofriantes incidentes entre las parcialidades de Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final. Es que el potente castigo que recibió el Rojo y lo marginó de la competición continental, no fue bien recibida y agravó el pésimo presente en el Torneo Clausura 2025.

Los números de Julio Vaccari en Independiente

Desde su arribo en junio de 2024, Julio Vaccari llegó a Independiente y rápidamente bajó su línea de juego y el equipo empezó a tener grandes destellos. En el lapso que estuvo a cargo del plantel profesional del Rojo, dirigió un total de 61 partidos oficiales, entre los que acumuló: 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas.

