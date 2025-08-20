Tras pelearse con un periodista, se confirmó qué ocurrirá con el futuro de Julio Vaccari en Independiente

El presente de Independiente no es el mejor. Hace 7 partidos que no consigue la victoria y no celebra desde el pasado 29 de junio, cuando le ganó a Gimnasia de Mendoza por la Copa Argentina. En lo que va del semestre no tuvo una alegría y hay varios hinchas que ya piden por la salida de Julio Vaccari.

Luego de lo que fue la caída en Liniers frente a Vélez, al DT de Independiente le consultaron si estaba fuerte en el cargo, y allí fue que se peleó con el periodista que realizó la pregunta en plena conferencia de prensa. Claro, era la segunda vez en el año que la misma persona le preguntaba por su futuro al frente del plantel.

A horas de que el Rojo se enfrente a Universidad de Chile, donde necesitan revertir la serie para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, fue el presidente del club, Néstor Grindetti, quien se refirió a la situación que atraviesa el equipo y bancó rotundamente al ex entrenador de Defensa y Justicia.

“Vaccari tiene contrato hasta fin de año, no hay por qué ponerlo en cuestionamiento en este momento”, exclamó la máxima autoridad del club de Avellaneda. Además, Grindetti añadió: “Estoy muy contento con él, charlamos mucho y aprendo mucho de fútbol con él. Esto es normal en el fútbol que los resultados no se den, pero cuando se empiecen a dar, se darán”. Y confesó cómo se ven de cara a lo que viene: “Estamos tranquilos”

Julio Vaccari seguirá en Independiente.

Los números de Julio Vaccari en Independiente

Desde que arribó a la dirección técnica de Independiente, son 58 partidos los que lleva Julio Vaccari: logró 25 triunfos, 17 igualdades y 16 caídas.

¿Independiente le renovará a Julio Vaccari?

En junio de 2025, el periodista Nelson Lafit aseguró en sus redes sociales que la dirigencia de Independiente planifica la renovación contractual de Julio Vaccari hasta diciembre de 2026 cuando culmine la gestión de Néstor Grindetti.

Cabe destacar que el entrenador está contento en la institución de Avellaneda. De hecho, hace algunos meses sostuvo con total contundencia: “Me quedaría a vivir”.

