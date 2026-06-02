Boca anunció la salida de Claudio Úbeda tras la dura eliminación en la Copa Libertadores

A un mes de la finalización de su contrato, el club de la Ribera confirmó que Sifón dejará su cargo y ya le busca reemplazante.

Boca Juniors cerró un nuevo semestre para el olvido con la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Claudio Úbeda pagó los platos rotos y este martes se confirmó su salida como entrenador del club de la Ribera, tal como se anunció en un comunicado en las redes del Xeneize.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, publicó el club.

Ante este panorama, Juan Román Riquelme ya trabaja en encontrar al sucesor de Sifón. El plantel vuelve de sus vacaciones el 18 de junio, por lo que el entrenador elegido debería estar definido para esa fecha, cuando comenzará la pretemporada.

Como objetivos principales, el nuevo DT tendrá que pelear por el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, además de buscar la clasificación a la próxima Copa Libertadores para buscar revancha tras dos años de ausencia y una eliminación en fase de grupos.

Los números de Claudio Úbeda al frente de Boca

Desde que asumió en Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, fueron 32 los partidos que dirigió Claudio Úbeda, quien obtuvo 17 triunfos, 7 empates y 8 caídas.

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Las eliminaciones en el Torneo Apertura, a manos de Huracán en los octavos de final, como así también en la fase de grupos de la Copa Libertadores, generaron más de una crítica por parte de los hinchas, quienes le pedían la salida.

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