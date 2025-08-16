En una noche caliente, Vélez le ganó 2-1 a Independiente por el Torneo Clausura 2025

Este sábado y en el último turno, Vélez venció 2-1 a Independiente por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. En un partido caliente en el Estadio José Amalfitani, el Fortín se quedó con tres puntos de oro tras ganarle al Rojo un encuentro que tuvo de todo: polémicas, una expulsión y tres penales que terminaron en goles, además de muchas tarjetas amarillas.

La primera acción tuvo como protagonista a Kevin Lomónaco que, tras resbalarse en salida, cometió infracción adentro del área y recibió la expulsión. Fue ahí cuando Dilan Godoy lo cambió por el primer tanto de la noche y que también fue su debut en la red como futbolista profesional. Sin embargo, eso solo fue el primer episodio en una jornada de temperatura bastante elevada.

Formaciones de Vélez e Independiente

Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Isaias Andrada, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Francisco Pizzini, Dilan Godoy, Imanol Machuca.

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Pablo Galdames, Iván Marcone, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Igancio Pussetto, Diego Tarzia.

