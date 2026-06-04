La polémica frase de Claudio Úbeda por la eliminación de Boca en el grupo de la Copa Libertadores: “No fue un fracaso”

Tras haber finalizado su ciclo como DT del Xeneize, Sifón rompió el silencio y aportó su punto de vista sobre su salida.

De cara al segundo semestre, la principal tarea de Juan Román Riquelme es buscar un entrenador para Boca Juniors. Claudio Úbeda fue cesado del cargo que heredó de Miguel Ángel Russo y este jueves habló sobre sus sensaciones tras su esperada salida del club.

En diálogo con Radio La Red, Sifón repasó su año como director técnico y aportó su óptica sobre la derrota con Universidad Católica que significó la eliminación del Xeneize en la fase de grupos de la Copa Libertadores. “No fue un fracaso. Fracasar es cuando uno no intenta. Intentamos de todas maneras hasta el final”.

“Nos duele porque sabíamos que teníamos muchas posibilidades y condiciones para seguir avanzando. En un mundo Boca de resultados necesita ganar. Entendemos cómo son las reglas del juego y es lógico que se desencadene una situación así”, comentó sobre su salida y resaltó que quería quedarse en el cargo.

Y luego defendió los puntos positivos de su ciclo: “Las condiciones y los resultados finales, que terminan tapando un montón de cosas buenas que ocurrieron durante el año, te hacen ver que el desenlace iba a ser ese”.

Úbeda en su último partido en Boca. (Foto: Getty)

“Después del partido ante Lanús el equipo comenzó a mostrar cosas buenas en la cancha. Estuvimos 14 partidos sin perder, ganamos los dos clásicos. En el primer clásico que ganamos con River clasificamos a Copa Libertadores y en la tabla general actual el equipo está clasificado para la siguiente Copa Libertadores”, siguió Úbeda.

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Y completó: “Entiendo que en Boca no alcanza con eso, que Boca exige ganar. Pero en un análisis global lo tenemos que tener en cuenta para hacer nuestro propio análisis. Lamentablemente, te quedás siempre con la foto final. Es entendible que a la gente no le guste y se enoje porque no pasamos de fase. Es lógico que eso pase”.

Úbeda reveló detalles sobre su reunión final con Chelo Delgado

“Con Chelo (Delgado) tenemos una relación de hace años, jugamos juntos en Rosario Central y en Racing. Tuvimos una charla muy buena. Lo primero que me dijo era que quería juntarse conmigo para decirme las cosas cara a cara, como corresponde. Me dio los argumentos por los cuales entendía que no íbamos a seguir. Estábamos mano a mano. Él me estaba esperando. Me esperó con café”, recordó.

Y dio más detalles: “Mirándolo a la cara ya sabía por dónde venía la mano. Entendimos que el planteamiento que ellos hacían era real y era lo que nosotros también pensábamos. Reconozco que nos dijo que hubo un agradecimiento de parte de ellos hacia nosotros por todo el proceso que vivimos. El no tener ningún conflicto interno en el mundo Boca no es fácil”.

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