Kily González confesó que sueña con ser el DT de Boca: “Hablo casi siempre con Riquelme”

El entrenador, libre desde su salida de Platense, aseguró que mantiene conversaciones futboleras con el presidente del Xeneize. Además, confesó que estuvo en el último Superclásico.

Mientras Boca busca entrenador, Cristian “Kily” González confesó que sueña con ser su DT en algún momento. En diálogo con ESPN, el estratega de último paso por Platense aseguró que le gustaría volver al Xeneize en ese rol y confesó que mantiene charlas con Juan Román Riquelme.

“¿Quién no sueña con dirigir a Boca? Tuve la suerte de jugar en ese club que es maravilloso y obviamente la idea te moviliza. Siempre soy candidato; cada vez que se habla del tema dicen que soy ‘el gusto de Riquelme’, pero es todo parte del biri-biri del fútbol”, declaró el director técnico.

Y continuó: “Hablo casi siempre con Román. Jugamos juntos en la Selección, él es más chico que yo, y desde entonces generamos un vínculo muy particular. Fui a ver el último Boca-River a la Bombonera, pero me quedé calladito y escondido. Si no, la gente empieza a decir que uno va para serrucharle el piso al técnico”.

“Hablamos mucho de fútbol, de táctica, de sistemas y de jugadores. En algunas cosas coincidimos y en otras no, cada uno tiene su punto de vista. Por lo que él fue como jugador, seguramente pretende un equipo que juegue a otra cosa, pero nadie va a jugar como jugaba él”, reconoció.

Y cerró: “Al mundo Boca hay que conocerlo muy profundamente. Caminás por la calle y te cruzás con gente de Boca y de River todo el tiempo. Para asumir un cargo así tenés que estar muy preparado de la cabeza, tener mucha personalidad y tratar de aislarte; no podés estar pendiente de si los periodistas te están matando en la televisión. Esa presión igual existe en todos lados. Hoy las redes sociales son un tema muy preocupante, por eso no les doy bola. Solo tengo cuentas para que la gente no piense que desaparecí del mundo”.

El último paso del Kily González por Platense

El ciclo del Kily González por Platense estuvo lejos de ser bueno. Fueron 14 partidos, de los cuales ganó apenas dos (vs. Defensa y Justicia y San Lorenzo), empató cinco y perdió siete. Al momento de irse, el Calamar acumulaba seis compromisos sin conocer la victoria.

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En síntesis