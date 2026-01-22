La salida que Boca está por concretar mientras busca sumar a Ángel Romero, Rodrigo Auzmendi y Kevin Serna

Ángel Romero, Rodrigo Auzmendi y Kevin Serna son los tres objetivos que tiene la dirigencia de Boca para poder encarar la temporada 2026, donde el principal objetivo estará puesto en ganar la Copa Libertadores, certamen al que regresan después de dos años.

Luego de lo que fue la operación fallida por Marino Hinestroza, la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme se puso el overol y salió con todo al mercado, ya que necesitan reforzar al plantel que comanda Claudio Úbeda. Y en medio de todo esto, se puede concretar una venta.

A lo largo de las últimas horas, desde Uruguay se comunicaron con Riquelme para hacer oficial la propuesta para comprar a Maximiliano Zalazar, el extremo que a mediados de 2025 se marchó a préstamo hacia Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Según pudo saber BOLAVIP, el equipo interesado es Liverpool Fútbol Club, que ofreció 300.000 dólares, además de una plusvalía, por el 80% del pase de Zalazar. Por el momento, no hubo una respuesta, pero la chance está latente. Como si fuese poco, en Montevideo no solo le ofrecen continuidad, sino que también disputaría la Copa Libertadores.

Maximiliano Zalazar durante su paso por Boca.

¿Cuántos partidos disputó Maximiliano Zalazar con Boca?

Desde que debutó con la camiseta de Boca, fueron 2 los partidos que afrontó Maximiliano Zalazar. Y no pudo convertir goles ni aportar asistencias.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES