La primera decisión de Arruabarrena tras ser presentado como DT de Boca

El club de la Ribera anunció como nuevo entrenador al Vasco, que ya está a cargo del plantel.

Boca Juniors anunció a Rodolfo Arruabarrena como su nuevo entrenador hasta diciembre de 2027. Sin perder tiempo, el Vasco se presentó este jueves para ponerse al frente de la pretemporada de un Xeneize en deuda con sus hinchas que necesita conseguir buenos resultados.

A 10 años de su primer ciclo como DT del club de la Ribera, Arruabarrena vuelve a tomar un desafío en el fútbol argentino tras desempeñarse en diversas ligas de Medio Oriente. El entrenador ya toma decisiones para moldear al plantel a su gusto.

Según pudo saber BOLAVIP, la primera determinación del exlateral izquierdo fue trabajar en doble turno en el comienzo de esta pretemporada. Así, sus nuevos jugadores tendrán que presentarse en Boca Predio, al menos hasta el domingo, para entrenarse dos veces por día.

Primer día de pretemporada ✅ ⚽️ pic.twitter.com/0AMralNrA8 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 18, 2026

Mientras tanto, Arruabarrena ya trabaja con Juan Román Riquelme en un agitado mercado de pases. La columna de bajas ya se llena de nombres fuertes como los de Edinson Cavani y Ander Herrera y, poco a poco, Boca abre negociaciones para conseguir refuerzos a la altura de los desafíos del club.

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Los números de Arruabarrena en su primer ciclo en Boca

Entre agosto de 2014 y febrero de 2016, Arruabarrena dirigió a Boca en un total de 75 compromisos entre todas las competencias. Cosechó 47 triunfos, 13 empates y solo 15 derrotas, con 126 goles a favor y 60 en contra. Así, se fue con una efectividad de 68.45%.

Sumó dos títulos: el campeonato largo Julio Humberto Grondona de 2015 y la Copa Argentina del mismo año. El déficit del DT en este ciclo estuvo en los clásicos, con solo 3 victorias en 15 partidos disputados ante los otros grandes.

Datos clave

Rodolfo Arruabarrena firmó como nuevo entrenador de Boca Juniors hasta diciembre de 2027.

firmó como nuevo entrenador de Boca Juniors hasta diciembre de 2027. Doble turno fue la primera medida del DT para los entrenamientos hasta el domingo.

fue la primera medida del DT para los entrenamientos hasta el domingo. Dos títulos y 47 victorias logró en los 75 partidos de su primer ciclo.