Todos los refuerzos por los que va Boca tras anunciar al Vasco Arruabarrena como DT

Este jueves, Boca le puso punto final a la espera y oficializó el desembarco de Rodolfo Arruabarrena como director técnico. Si bien ya se sabía que el Vasco sería el reemplazante de Claudio Úbeda en el banco de suplentes del conjunto Xeneize, todavía no se había presentado en sociedad al nuevo encargado de las riendas estratégicas del club.

Así las cosas, Arruabarrena puso manos a la obra y ya comenzó a trabajar con respecto a la confección del plantel profesional. Ya bajó el pulgar de varios nombres propios como el mismísimo Edinson Cavani, mientras que se intensificaron los trabajos para cerrar algunos refuerzos en este mercado de pases, lo antes posible.

Por empezar, hay que destacar que Boca se encuentra en la búsqueda de un arquero. Mientras Agustín Marchesín se recupera de su severa lesión y permanecen Leandro Brey y Javier García, todos los cañones apuntan hacia la figura de Álvaro Montero, portero de Vélez que se encuentra disputando el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Paralelamente, Arruabarrena ya descartó a dos laterales derechos: Marcelo Weigandt y Juan Barinaga. Por ende, Boca aceleró por un jugador en ese sector de la defensa y el elegido es Leandro Lozano, uruguayo de 27 años de edad que, durante el último semestre, expuso muy buenos rendimientos con la camiseta de Argentinos Juniors.

Otro sector que quiere reforzar el Xeneize y es de público conocimiento es la zaga central. Los marcadores de Boca manifestaron contundentes flaquezas en los últimos meses y se inició la búsqueda de Jhohan Romaña, colombiano de San Lorenzo de Almagro. Sin embargo, el panorama luce complejo y se buscan alternativas.

Por último, Arruabarrena quiere dos extremos. Uno de los elegidos es el propio Sebastián Villa, un viejo conocido de la casa por el que Boca se encuentra moviéndose desde hace semanas. Pero no es el único, ya que también se piensa en otro desembarco, aunque todavía no se conocieron los nombres que gustan puertas adentro.

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Sebastián Villa, objetivo de Boca. (Foto: Getty)

Una problemática que Boca debe resolver

Varios de los nombres que interesan en Boca son extranjeros. Como consecuencia de ello, es un tema delicado que tendrá que solucionar el Xeneize en esta ventana de transferencias. Una clara vía para poder hacerlo es desprendiéndose de futbolistas que se encuentren ocupando cupo actualmente.

DATOS CLAVE

Rodolfo Arruabarrena fue oficializado como el nuevo director técnico de Boca Juniors.

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Álvaro Montero y Leandro Lozano son algunos de los futbolistas apuntados para reforzar el club.