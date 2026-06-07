El conjunto italiano tiene al Changuito entre sus opciones para reforzar al plantel de cara a la próxima temporada.

En Boca saben muy bien que Exequiel Zeballos podría marcharse en este mercado de pases. Desde el club esperan una oferta importante por el Changuito y uno de los clubes en los que suena con más fuerza es Napoli. Los italianos tuvieron una temporada correcta, pero buscan reforzar el ataque y el delantero del Xeneieze podría ser una buena alternativa.

Quien le recomendó a Napoli que vaya por Exequiel Zeballos es Ezequiel Lavezzi, el ex atacante de la Selección Argentina que brilló en el elenco del sur de Italia. En diálogo con Spazio Napoli, el Pocho afirmó: “Entre los jugadores argentinos que me gustan, podría ser Zeballos o Thiago Almada, que ahora está jugando el Mundial. Me parece un jugador extraordinario”.

Además, agregó: “No creo estar en posición de hablar sobre quién debería o no debería venir. El director deportivo es sin duda el responsable de eso”. Cabe recordar que en marzo de 2025 el Pocho fue homenajeado en el Diego Armando Maradona por su trayectoria en el conjunto napolitano.

El paso de Lavezzi por Napoli

Luego de brillar en San Lorenzo, Ezequiel Lavezzi llegó a Napoli a mediados de 2007 y permaneció en el club hasta 2012, cuando emigró a PSG. En el conjunto italiano, el Pocho disputó nada más y nada menos que 188 partidos en los que marcó 48 goles, brindó 61 asistencias y obtuvo una Copa Italia.

Ezequiel Lavezzi. (Foto: Getty).

Si bien formó parte del plantel que ganó la medalla dorada en Beijín 2008, su paso por Napoli lo llevó a la Selección Argentina. Con la camiseta de la Albiceleste disputó la Copa América en tres oportunidades -2011, 2015 y 2016- y también fue una pieza importante en el Mundial 2014, en el que disputó seis partidos.

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