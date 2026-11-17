Que bendito es el fútbol argentino. Tuvimos a Diego, vinieron Ortega y Riquelme, apareció Messi, se retira y ahora viene este pibe que nos vuelve a ilusionar a todos.

El fútbol argentino es una tierra bendecida. Tuvimos al Diego, después vinieron Ortega y Riquelme, apareció Lionel Messi, y justo cuando empezamos a transitar la recta final de la carrera de Leo, un “europibe” desde España levanta la mano. Lo de Nico Paz es impresionante.

🗣️ "TENEMOS UN NUEVO MESSI. Lo de Nico Paz es impresionante". pic.twitter.com/XKufukw7FG — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 18, 2026

En la previa, yo era uno de los que pedían no darle la camiseta número 10 a Nico para no cargarlo de presión. Hoy, me tengo que retractar: el peso de esa casaca decantó solo para él. El pibe tiene un pie que es un fenómeno y lo demostró clavando dos golazos espectaculares: el primero, un zurdazo inatajable cerca del ángulo; y el segundo, un derechazo furioso “a lo Batistuta” que se coló directamente en el rincón.

Digamos la verdad: hoy Argentina no extrañó a Lionel Messi. La Scaloneta, comandada por un Nico Paz sensacional, goleó 7 a 0 a una Costa Rica que arrancó siendo un rival “clase B” y terminó el segundo tiempo pareciendo un equipo “clase C”. Pero, más allá de la debilidad del rival, hay que valorar las formas. Antes también jugábamos amistosos contra selecciones menores y nos emocionábamos igual con los goles.

El equipo fluyó con una jerarquía notable. En el primer gol se vio reflejada a la perfección la sociedad entre Paz, Enzo Fernández y un Julián Álvarez magnífico, mostrando esa versión demoledora que tanto necesitábamos en la Copa del Mundo.

Una vez más, hay que resaltar la muñeca y la sabiduría de Lionel Scaloni. Cuando todos le exigían que definiera quién iba a usar la 10, el técnico pidió paciencia, esperó a las Eliminatorias, y dejó que la camiseta encontrara a su nuevo dueño de forma natural: Nico Paz, que juega, toca, va a buscar y demuestra que tiene la jerarquía necesaria para la bendición del DT.

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El recambio de la Selección está más vivo que nunca y volvió a ilusionarnos a todos. En el complemento, el ingreso de Franco Mastantuono fue absolutamente brillante. También dejaron grandes sensaciones pibes como Román Vega y Gianluca Prestianni. El único que se quedó con la espina fue el Flaco López, que no la pudo meter.

Todo esto, respaldado por la seguridad de siempre: Dibu Martínez mantuvo la valla invicta tras tapar una pelota impresionante en el primer tiempo. Muchachos, nos volvimos a ilusionar. De la mano de Nico Paz, hay futuro.