El flamante entrenador del Xeneize tiene la intención de contar con la Joya para lo que viene. Futuro incierto para el campeón del mundo.

A diez días de que finalice su contrato con Roma, el futuro de Paulo Dybala sigue siendo una incógnita. El argentino está entre renovar su vínculo o elegir otro destino para continuar su carrera, con Boca como una firme opción si es que desea regresar al país.

Según reveló el periodista Diego Monroig, Rodolfo Arruabarrena levantó el teléfono para comunicarse con la Joya. El Vasco, flamante entrenador del equipo de la Ribera, se habría comunicado con el jugador para contarle sobre su proyecto futbolístico en el club de la Ribera.

De esta manera, queda claro que Boca no se baja del sueño de contar con el cordobés en el semestre entrante. Más allá de no haber podido avanzar en la Copa Libertadores, en Brandsen 805 buscan tentar al campeón del mundo para que llegue en condición de libre.

Dybala tiene sobre la mesa una oferta de renovación de contrato de parte de la Roma, con una importante reducción salarial, pero con un respaldo interno y externo para que siga al menos por una temporada más. La última palabra será la de él.

Dybala todavía no descartó a Boca

En su última aparición pública, Joya dejó en claro que aún su decisión no está tomada. “Hay posibilidad de todo. En el fútbol nunca se sabe, he vivido muchas situaciones donde pensé que iba a pasar algo y terminaba pasando otra cosa“, aseguró.

El campeón del mundo en Qatar 2022 también expresó que “el fútbol siempre sorprende” y respecto a los equipos que están interesados en contratarlo, solo mencionó a los de La Ribera, pero no descartó ninguna opción: “Boca veremos. Veremos qué puede pasar, todos los clubes son opciones”.

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En Boca se liberó la 10

Hace unos días, fue el propio Arruabarrena quien se encargo de ponerle punto final a la estadía de Edinson Cavani en Boca. La decisión, que tomó por sorpresa al uruguayo, dejó libre el mítico dorsal 10 que supieron utilizar figuras como Juan Román Riquelme, Diego Armando Maradona y Carlos Tevez. ¿Se lo guardan a la Joya?

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